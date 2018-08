Top-Selling Properties - July 2018

Top-Selling Lexington Properties - July 2018

Highest priced residential property transactions for each Lexington zip code taking place between June 30-July 31, 2018. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more info on these and other local properties, visit www.fayettepva.com.

40502

2705 TATES CREEK RD. $1,725,000

1897 HART RD. $1,425,000

1543 LAKEWOOD VIEW CT. $845,000

325 KINGSWAY DR. $795,000

3608 HIDDEN POND RD. $772,500

40503

767 BRAVINGTON WAY $455,000

3186 BURNHAM CT. $421,000

2049 REBEL RD. $389,000

721 CROMWELL WAY $372,500

212 MELBOURNE WAY $355,000

40504

1248 CAPE COD CIR. $470,000

1465 SADDLE CLUB WAY $335,000

2056 FALLON RD. $270,000

1720 BUCKNER CT. $245,000

1825 HEADLEY GREEN $242,000

40505

1929 GENERAL WARFIELD WAY $532,000

2151 PATCHEN LAKE LN. $376,400

1606 CANTRILL DR. $230,000

1641 GAYLE DR. $225,000

919 IDLEWILD CT. $215,000

40507

499 E HIGH ST. STE. 406 $365,000

510 W. SHORT ST. UNIT 101 $363,500

350 E. SHORT ST. UNIT 408 $275,000

499 E. HIGH ST. STE. 405 $265,000

350 E. SHORT ST. UNIT 209 $250,000

40508

468 W. THIRD ST. $684,000

724 FRANKLIN AVE. $460,000

621 SAYRE AVE. $450,000

624 SAYRE AVE. $425,000

512 MARYLAND AVE. UNIT 101 $353,177

40509

2548 CAYMAN HEIGHTS $1,545,695

4005 REAL QUIET LN. $934,750

2421 ROSSINI PL. 600,000

2339 CORONEO LN. $599,000

1821 BAHAMA RD. $545,000

40511

2600 RUSSELL CAVE RD. $450,000

1675 SNOW GOOSE CIR. $330,000

1630 WILD TURKEY CT. $320,000

175 ASH RAPIDS $311,810

125 BLUE HERON PL. $305,000

40513

2120 PALOMAR TRACE DR. $700,000

3109 CHADBOURN LN. $640,000

3109 HEMINGWAY LN. $630,000

4045-40 PEPPERTREE DR. $505,000

1004 CHASEWOODWAY $485,000

40514

1392 GLENVIEW DR. $425,000

1408 GLENVIEW DR. $411,600

2301 ARMATURE CT. $410,500

4544 CLUBHOUSE DR. $380,000

4776 RHEMA WAY $380,000

40515

291 S CLEVELAND RD. $604,900

2357 OLD HICKORY LN. $535,000

4108 KENTUCKY RIVER PKWY $475,000

3859 WENTWORTH PL. $405,000

593 ALDERBROOK WAY $402,000

40516

2229 PREAKNESS CT. $179,999

200 ELLIS PARK $161,000

321 SANTA ANITA CT. $63,500

2798 COLUMBUS LN. $44,500

2794 COLUMBUS LN. $38,500

40517

400 REDDING RD. UNIT 12 $360,000

1280 CENTRE PKWY $225,000

3679 WALDEN DR. $218,000

1317 OX HILL DR. $216,000

1292 MAYWOOD PARK $200,000