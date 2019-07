Final Field Set for Barbasol Championship

× Expand Jason Dufner

The PGA TOUR has announced the final field for the Barbasol Championship, taking place July 18–21, 2019 at Keene Trace Golf Club in Nicholasville. A complete listing of players and how they qualified can be found below as well as at this link.

Winners of the Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard & the Memorial Tournament presented by Nationwide (Last 3 Years)

Jason Dufner

Tournament Winner in Past Two Seasons

Ryan Armour

Austin Cook

Brice Garnett

Cody Gribble

Russell Henley

Satoshi Kodaira

Troy Merritt

Rod Pampling

Ted Potter, Jr.

Chris Stroud

Jhonattan Vegas

Career Money Exemption

Kenny Perry

Sponsors Exemptions - Korn Ferry Tour Finals

Cullan Brown

Lukas Euler

Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt

John Daly

Steve Flesch

Sponsors Exemptions - Unrestricted

Callum Bruce

Case Cochran

Chip McDaniel

Jay McLuen

Marcos Montenegro

Cooper Musselman

Stephen Stallings Jr.

Hunter Stewart

PGA Section Champion\Player of the Year

Grover Justice

Top 125 on Prior Season's FedExCup Points List

Beau Hossler

Brian Gay

Peter Uihlein

Whee Kim

Bronson Burgoon

Brian Stuard

Kelly Kraft

Tom Hoge

Danny Lee

Ollie Schniederjans

Anirban Lahiri

Trey Mullinax

Brandon Harkins

Patrick Rodgers

Alex Cejka

Richy Werenski

Tyler Duncan

Seamus Power

Martin Laird

J.T. Poston

Sam Saunders

Ryan Blaum

Nick Taylor

Harris English

Major Medical Extension

Freddie Jacobson

Colt Knost

Leading Money Winner from Korn Ferry Tour & KFT Finals

Denny McCarthy

Top Finishers from Korn Ferry Tour Prior Season (reordered)

Adam Schenk

Kyoung-Hoon Lee

Matt Jones

Peter Malnati

Scott Langley

Shawn Stefani

Roberto Castro

Jim Knous

Sebastián Muñoz

Kramer Hickok

Cameron Tringale

Hank Lebioda

Robert Streb

Dylan Frittelli

Julián Etulain

Chase Wright

Stephan Jaeger

Cameron Davis

Anders Albertson

Sepp Straka

Hunter Mahan

Roberto Díaz

Alex Prugh

Adam Svensson

Seth Reeves

Brady Schnell

José de Jesús Rodríguez

Ben Silverman

Josh Teater

Nicholas Lindheim

Fabián Gómez

J.J. Henry

Joey Garber

Kyle Jones

John Chin

Wes Roach

Sangmoon Bae

Chris Thompson

Chad Collins

Will Claxton

David Berganio, Jr.

126 - 150 Prior Season's FedExCup Points List (Reordered)

Dominic Bozzelli

Bill Haas

Johnson Wagner

David Hearn

Tom Lovelady

Martin Piller

Derek Fathauer

Tyrone Van Aswegen

Robert Garrigus

Zack Sucher

David Lingmerth

Chad Campbell

Reorder Category - Cat. 34 thru 38

Matt Every

Jonathan Byrd

D.J. Trahan

Brendon Todd

Billy Hurley III

George McNeill

Boo Weekley

Andres Romero

John Senden

David Toms

Y.E. Yang

Daniel Chopra

Parker McLachlin

Tim Herron

Jim Herman

Brian Davis

Chris Couch

Charlie Beljan

John Rollins

Mike Weir

Robert Allenby

Derek Ernst