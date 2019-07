Most Expensive Houses Sold: June 2019

× Expand 1885 Honey Spring Place sold for $1,125,000 in June 2019.

We’ve outline the top five highest-priced residential transactions for each Lexington zip code, taking place during the month of June. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more information on these and other local properties, visit www.fayettepva.com.

40502

1885 HONEY SPRING PL. $1,125,000

321 CULPEPPER RD. $1,050,000

1409 LAKEWOOD DR. $915,000

647 TATESWOOD DR. $750,000

494 WOODLAKE WAY $745,000

40503

166 VALLEY RD. $560,000

3510 RABBITS FOOT TRL. $455,000

534 ARCADIA PARK $431,000

117 DANTZLER DR. $388,000

3192 BLENHEIM WAY $386,000

40504

2085 FALLON RD. $335,000

1139 ATHENIA DR. $320,000

1094 MERIDIAN CT. $239,900

848 PINKNEY DR. $210,000

1129 MERIDIAN DR. $200,000

40505

1837 BRYAN STATION RD. $198,000

1704 CANTRILL DR. $189,000

544 DOVER RD. $185,000

629 NORTHSIDE DR. $180,000

2044 NEW ORLEANS DR. $172,000

40507

103 S. LIMESTONE UNIT 1210 $1,817,239

103 S. LIMESTONE UNIT 1260 $1,304,699

103 S. LIMESTONE UNIT 1040 $693,583

103 S. LIMESTONE UNIT 1150 $690,778

103 S. LIMESTONE UNIT 1020 $588,489

40508

623 W. SHORT ST. $455,000

469 N. MARTIN LUTHER KING BLVD. $436,900

624 BELLAIRE AVE. $373,500

222 MIDLAND AVE. UNIT 4107 $279,900

230 RAND AVE. $250,000

40509

1972 DEER MEADOW TRCE. $1,000,000

1880 BATTERY ST. $897,914

2460 WALNUT GROVE LN. $770,000

3574 COMBS FERRY RD. $628,000

3853 STILL MEADOW LN. $595,000

40510

5005 OLD VERSAILLES RD. $45,000

40511

1342 SUGAR MAPLE LN. $391,000

441 LONG BRANCH LN. $335,000

3064 MAJESTIC VIEW WALK $299,900

2750 SANDERSVILLE RD. $293.899

1659 SNOW GOOSE CIR. $278,000

40513

2289 SAVANNAH LN. $700,000

1200 KANNAPOLIS PL. $645,000

1208 SEBRING LN. $605,000

3048 OLD FIELD WAY $553,000

4512 OLDE BRIDGE CT. $525,000

40514

1464 CORONA DR. $420,000

1109 WYNDHAM HILLS DR. $396,000

2213 STRASBURG PARK $391,867

4529 CLUBHOUSE DR. $355,000

2308 ARMATURE CT. $352,936

40515

472 WESTON PARK $645,000

3656 WINDING WOOD LN. $610,000

204 SOMERSLY PL. $455,000

2232 BONHAVEN RD. $429,000

274 MANITOBA LN. $410,000

40516

2216 BELMONT DR. $195,000

2204 BELMONT DR. $178,500

132 STRAWBERRY FIELDS RD. $130,278

2982 UTTINGER LN. $35,000

40517

309 CHIPPENDALE CIR. $307,000

283 PATCHEN DR. $270,000

509 SOUTHWIND TER. $234,950

3304 HGH HOPE RD. $211,000

3512 BROOKVIEW DR. $200,000