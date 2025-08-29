Pete's Properties - September 2025

40502

101 Marne Ave. $190,000

260 Lincoln Ave. $195,000

101 Marne Ave. $203,000

175 St William Dr. $239,000

325 Richmond Ave. $279,950

286 Idle Hour Dr. $280,000

109 Hazel Ave. $283,000

904 Aurora Ave. $300,000

425 Kentucky Ct. $331,000

3432 Belvoir Dr. $334,000

3449 Belvoir Dr. $400,000

334 Oldham Ave. $429,000

181 Lincoln Ave. $450,000

188 Idle Hour Dr. $455,000

109 N. Ashland Ave. $487,000

778 Glendover Rd. $533,000

1700 Bon Air Dr. $535,000

320 Queensway Dr. $650,000

131 Louisiana Ave. $675,000

320 Hart Rd. $720,000

415 Queensway Dr. $725,000

2028 Impala Ln. $750,000

805 Providence Rd. $760,000

604 Autumn Ln. $766,777

2063 Von List Way $770,000

2173 Lakeside Dr. $819,000

150 Chenault Rd. $860,000

237 Henry Clay Blvd. $882,500

205 Chenault Rd. $965,000

3037 Tates Creek Rd. $1,025,000

952 Cooper Dr. $1,297,000

300 Culpepper Rd. $1,400,000

3544 Castlegate Wynd $2,325,00

40503

2025 Summerhayes Ct. $400,000

3324 Cornwall Dr. $425,000

40508

330 Corral St. $165,000

40513

2589 Ashbrooke Dr. $249,990

4888 Keats Grove Ln. $290,000

3217 Malone Dr. $656,000

2537 Sungale Ct. $670,000

2204 Palm Grove Ct. $700,000

2586 Overlake Cir. $750,000

1212 Birmingham Ln. $860,000

3201 Hemingway Ln. $980,000

40514

4252 Canterbury Green Way $250,000

2448 English Station Dr. $257,500

4044 Forsythe Dr. $321,000

1217 Wyndham Hills Dr. $346,500

4205 Steamboat Rd. $382,500

2315 Harrods Pointe Trce. $429,900

4516 Clubhouse Dr. $490,047

4201 Mattea Ct. $630,000

40515

1361 Hartland Woods Way $230,763

4013 Clearwater Way $397,500

4140 Clearwater Way $400,000

932 Cherrywood Dr. $455,000

872 Calypso Breeze Dr. $485,000

5065 Magnolia Gardens Pl. $487,000

5029 Magnolia Gardens Pl. $490,000

1025 Stowbridge Ln. $542,500

1050 Rockbridge Rd. $580,000

4700 Brookside Way $670,000

2128 Leafland Pl. $750,000

2221 Broadhead Pl. $875,000

