Pete's Properties - September 2025

BIGGEST MOVER: 3544 CASTLEGATE WYND $2,325,000
40502
101 Marne Ave. $190,000
260 Lincoln Ave. $195,000
101 Marne Ave. $203,000
175 St William Dr. $239,000
325 Richmond Ave. $279,950
286 Idle Hour Dr. $280,000
109 Hazel Ave. $283,000
904 Aurora Ave. $300,000
425 Kentucky Ct. $331,000
3432 Belvoir Dr. $334,000
3449 Belvoir Dr. $400,000
334 Oldham Ave. $429,000
181 Lincoln Ave. $450,000
188 Idle Hour Dr. $455,000
109 N. Ashland Ave. $487,000
778 Glendover Rd. $533,000
1700 Bon Air Dr. $535,000
320 Queensway Dr. $650,000
131 Louisiana Ave. $675,000
320 Hart Rd. $720,000
415 Queensway Dr. $725,000
2028 Impala Ln. $750,000
805 Providence Rd. $760,000
604 Autumn Ln. $766,777
2063 Von List Way $770,000
2173 Lakeside Dr. $819,000
150 Chenault Rd. $860,000
237 Henry Clay Blvd. $882,500
205 Chenault Rd. $965,000
3037 Tates Creek Rd. $1,025,000
952 Cooper Dr. $1,297,000
300 Culpepper Rd. $1,400,000
3544 Castlegate Wynd $2,325,00
40503
2025 Summerhayes Ct. $400,000
3324 Cornwall Dr. $425,000
40508
330 Corral St. $165,000
40513
2589 Ashbrooke Dr. $249,990
4888 Keats Grove Ln. $290,000
3217 Malone Dr. $656,000
2537 Sungale Ct. $670,000
2204 Palm Grove Ct. $700,000
2586 Overlake Cir. $750,000
1212 Birmingham Ln. $860,000
3201 Hemingway Ln. $980,000
40514
4252 Canterbury Green Way $250,000
2448 English Station Dr. $257,500
4044 Forsythe Dr. $321,000
1217 Wyndham Hills Dr. $346,500
4205 Steamboat Rd. $382,500
2315 Harrods Pointe Trce. $429,900
4516 Clubhouse Dr. $490,047
4201 Mattea Ct. $630,000
40515
1361 Hartland Woods Way $230,763
4013 Clearwater Way $397,500
4140 Clearwater Way $400,000
932 Cherrywood Dr. $455,000
872 Calypso Breeze Dr. $485,000
5065 Magnolia Gardens Pl. $487,000
5029 Magnolia Gardens Pl. $490,000
1025 Stowbridge Ln. $542,500
1050 Rockbridge Rd. $580,000
4700 Brookside Way $670,000
2128 Leafland Pl. $750,000
2221 Broadhead Pl. $875,000