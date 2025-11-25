Pete's Properties - December 2025

BIGGEST MOVER: 1775 MOORELAND DR. $1,954,750
Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill.
For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.
40502
2013 St. Christopher Dr. $195,000
260 Lincoln Ave. $230,000
1011 Fontaine Rd. $500,000
2937 Montavesta Rd. $545,000
16 Richmond Ave. $555,000
561 Albany Rd. $675,000
427 Dudley Rd. $690,000
1554 Tates Creek Rd. $725,000
424 Ridgeway Rd. $752,000
429 Ridgeway Rd. $860,000
164 Idle Hour Dr. $880,000
512 Chinoe Rd. $1,045,000
905 Lakewood Dr. $1,050,000
341 Kingsway Dr. $1,138,000
2005 Lakeside Dr. $1,475,000
310 Holiday Rd. $1,700,000
1775 Mooreland Dr. $1,954,750
40503
3470 Clays Mill Rd. $127,450
242 Tahoma Rd. $520,000
337 Arcadia Park $575,000
306 Blueberry Rd. $600,000
1980 Blackhorse Ln. $625,000
40513
3640 Cottage Cir. $305,000
3624 Cottage Cir. $327,500
2108 Sovereign Ln. $460,000
2204 Madrone Way $501,000
2105 Mangrove Dr. $512,500
2212 Madrone Way $525,000
2605 Clubside Ct. $565,000
4291 Captains Ct. $712,000
2209 Barnwell Ln. $720,000
4845 Firebrook Blvd. $735,000
1313 Cordele Ln. $1,330,000
40514
2499 Harrods Pointe Trce. $285,000
1453 Copper Run Blvd. $485,000
1340 Copper Creek Dr. $495,000
2156 Tracery Oaks Dr. $610,000
40515
4748 Windstar Way $416,200
4013 Brookwater Ct. $595,000
2204 Woodburn Hall Rd. $730,000