Pete's Properties - November 2025

by

Recent residential property transactions from our magazines' distribution areas, as printed in our November 2025 issues.

40502

193 St. Margaret Dr. $275,000

166 St. Margaret Dr. $282,500

1210 Cooper Dr. $300,000

309 Richmond Ave. $315,000

452 Park Ave. $400,000

714 Aurora Ave. $415,000

284 Bassett Ave. $445,000

3412 Simcoe Ct. $480,000

1236 Taborlake Cv. $512,900

1814 Richmond Rd. $590,000

236 Mcdowell Rd. $654,750

219 Irvine Rd. $675,000

707 Melrose Ave. $697,500

661 Cooper Dr. $725,000

659 Tateswood Dr. $810,000

2045 Blairmore Rd. $865,000

237 Woodspoint Rd. $945,000

252 Cochran Rd. $960,000

333 Culpepper Rd. $1,300,000

1617 Harmony Hall Ln. $2,492,500

40503

833 Palomino Ln. $425,000

3315 Grasmere Dr. $480,000

526 Arcadia Park $530,000

924 Witthuhn Way $535,000

721 Cromwell Way $645,000

40508

325 Wilson St. $160,000

40513

2528 Ashbrooke Dr. $300,000

3550 Cave Hill Pl. $302,000

2060 Glade Ln. $319,000

2077 Allegheny Way $420,000

2005 Mcnair Ct. $438,500

4340 Gum Tree Ln. $439,000

2240 Valencia Dr. $456,000

3280 Malone Dr. $790,000

40514

4212 Canterbury Green Way $305,000

4221 Heathmoor Ct. $325,000

2008 Twain Ridge Dr. $355,000

1301 Copper Run Blvd. $475,000

4512 Copper Knoll Cir. $530,000

4712 Scenicview Rd. $585,000

40515

907 Jairus Dr. $295,000

505 Whitfield Dr. $429,000

817 Edgewood Dr. $430,000

400 Southpoint Dr. $440,000

741 Pinnacle Ct. $445,000

4405 River Ridge Rd. $475,000

1001 Turnberry Ln. $565,000

4109 Bridgemont Ln. $622,500

2121 Broadhead Pl. $750,000

4898 Hartland Pkwy. $820,000

BIGGEST MOVER:  1617 Harmony Hall Lane $2,492,500

Tags

by

.