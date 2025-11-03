Pete's Properties - November 2025

Biggest Mover: 1617 Harmony Hall Lane $2,492,500
Recent residential property transactions from our magazines' distribution areas, as printed in our November 2025 issues.
40502
193 St. Margaret Dr. $275,000
166 St. Margaret Dr. $282,500
1210 Cooper Dr. $300,000
309 Richmond Ave. $315,000
452 Park Ave. $400,000
714 Aurora Ave. $415,000
284 Bassett Ave. $445,000
3412 Simcoe Ct. $480,000
1236 Taborlake Cv. $512,900
1814 Richmond Rd. $590,000
236 Mcdowell Rd. $654,750
219 Irvine Rd. $675,000
707 Melrose Ave. $697,500
661 Cooper Dr. $725,000
659 Tateswood Dr. $810,000
2045 Blairmore Rd. $865,000
237 Woodspoint Rd. $945,000
252 Cochran Rd. $960,000
333 Culpepper Rd. $1,300,000
1617 Harmony Hall Ln. $2,492,500
40503
833 Palomino Ln. $425,000
3315 Grasmere Dr. $480,000
526 Arcadia Park $530,000
924 Witthuhn Way $535,000
721 Cromwell Way $645,000
40508
325 Wilson St. $160,000
40513
2528 Ashbrooke Dr. $300,000
3550 Cave Hill Pl. $302,000
2060 Glade Ln. $319,000
2077 Allegheny Way $420,000
2005 Mcnair Ct. $438,500
4340 Gum Tree Ln. $439,000
2240 Valencia Dr. $456,000
3280 Malone Dr. $790,000
40514
4212 Canterbury Green Way $305,000
4221 Heathmoor Ct. $325,000
2008 Twain Ridge Dr. $355,000
1301 Copper Run Blvd. $475,000
4512 Copper Knoll Cir. $530,000
4712 Scenicview Rd. $585,000
40515
907 Jairus Dr. $295,000
505 Whitfield Dr. $429,000
817 Edgewood Dr. $430,000
400 Southpoint Dr. $440,000
741 Pinnacle Ct. $445,000
4405 River Ridge Rd. $475,000
1001 Turnberry Ln. $565,000
4109 Bridgemont Ln. $622,500
2121 Broadhead Pl. $750,000
4898 Hartland Pkwy. $820,000
