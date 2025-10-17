Pete's Properties - October 2025

Biggest mover: 368 Queensway Dr. $1,530,000
40502
336 Bassett Ave. $215,000
101 Marne Ave. $235,000
371 Lincoln Ave. $262,000
317 Sherman Ave. $312,000
1140 Chinoe Rd. $370,000
1014 Aurora Ave. $390,000
721 Tremont Ave. $452,500
203 Bassett Ave. $500,000
430 Henry Clay Blvd. $505,000
1252 Tishoff Dr. $512,000
740 Albany Rd. $515,000
1877 Blairmore Rd. $524,900
406 Andover Dr. $557,000
1212 Tishoff Dr. $579,500
272 Bassett Ave. $587,832
315 Desha Rd. $725,000
3340 Overbrook Dr. $810,000
403 Cochran Rd. $989,000
2105 Woodley Cir. $999,900
655 Raintree Rd. $1,320,000
1408 Hampshire Pl. $1,425,000
1184 Lakewood Dr. $1,440,000
368 Queensway Dr. $1,530,000
40503
1989 Favell Ct. $389,900
3311 Cornwall Dr. $400,000
2037 St Stephens Green $525,000
1883 Bellefonte Dr. $612,500
115 Cherokee Park $950,000
40508
612 Columbia Ave. $475,000
40513
4313 Gum Tree Ln. $368,500
3346 Nevius Dr. $389,900
2056 Ft Harrods Dr. $400,000
3404 Derby Landing Cir. $430,000
2176 Palomar Trace Dr. $550,000
4129 Amberwood Ct. $610,000
913 Calhoun Cir. $614,900
2173 Sallee Dr. $614,900
1245 Birmingham Ln. $665,000
4913 Waynes Blvd. $695,000
4744 Inman Dr. $775,000
2128 Roswell Dr. $783,000
2253 Guilford Ln. $1,275,000
40514
3756 Bingham Dr. $275,000
2404 English Station Dr. $280,280
4772 Rhema Way $495,000
1704 Twain Ridge Dr. $507,000
2217 Dogwood Trace Blvd. $530,000
1321 Copper Creek Dr. $566,500
40515
966 Jairus Dr. $285,000
584 Southpoint Dr. $365,000
598 Southpoint Dr. $379,000
4712 Hobbs Way $412,000
4424 Brookridge Dr. $415,000
1074 Rockbridge Rd. $457,500
953 Firethorn Pl. $495,000
768 Emmett Creek Ln. $570,000
4213 Kitano Ct. $612,000
536 Brookwater Ln. $625,000
