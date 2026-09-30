Pete's Properties: October 2026

Biggest Mover: 1421 Lakewood Drive $2,550,000
Recent arm’s length esidential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.
40502
321 Preston Ave. $365,000
838 Tremont Ave. $401,500
620 Chinoe Rd. $489,500
203 Lincoln Ave. $550,000
3130 Montavesta Rd. $550,000
831 Melrose Ave. $569,000
321 Mcdowell Rd. $575,000
1100 Pepperhill Cir. $635,000
1217 Trumpeter Row $639,900
108 Romany Rd. $685,000
821 Cahaba Rd. $780,000
544 Culpepper Rd. $784,000
2004 Shadybrook Ln. $849,900
1893 Blairmore Rd. $915,000
306 Garden Rd. $975,000
604 Autumn Ln. $1,025,000
790 Chinoe Rd. $1,100,015
3144 Warrenwood Wynd $1,160,000
3609 Barrow Wood Ln. $1,363,000
883 Edgewater Dr. $1,375,000
2132 Island Dr. $1,436,688
1853 Fielden Dr. $2,175,000
1421 Lakewood Dr. $2,550,000
40503
151 Suburban Ct. $379,000
1981 Favell Ct. $415,000
265 Albany Rd. $745,000
40508
633 Sayre Ave. $512,500
40513
1193 Lacy Ln. $390,600
1177 Lacy Ln. $419,000
2149 Sovereign Ln. $435,000
2044 Bamboo Dr. $455,000
3316 Lyon Dr. $483,500
3366 Ridgecane Rd. $650,000
2186 Cave Hill Ln. $662,000
3261 Sebastian Ln. $668,500
2616 Lyter Ct. $750,000
1301 Mumford Ln. $890,000
40514
2417 Vale Dr. $490,000
1457 Corona Dr. $504,000
1445 Corona Dr. $508,000
1300 Copper Creek Dr. $515,000
1445 Copper Run Blvd. $595,000
4736 Scenicview Rd. $645,000
40515
975 Fairhaven Dr. $327,000
4300 Calais Pl. $510,000
944 Rockbridge Rd. $520,000
4504 Thornbridge Ln. $530,000
4304 Calais Pl. $534,500
4432 River Ridge Rd. $595,000
4192 Watertrace Dr. $700,000
Biggest Mover
1421 Lakewood Dr. $2,550, 000