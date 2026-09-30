Pete's Properties: October 2026

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Recent arm’s length esidential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.

40502

321 Preston Ave. $365,000

838 Tremont Ave. $401,500

620 Chinoe Rd. $489,500

203 Lincoln Ave. $550,000

3130 Montavesta Rd. $550,000

831 Melrose Ave. $569,000

321 Mcdowell Rd. $575,000

1100 Pepperhill Cir. $635,000

1217 Trumpeter Row $639,900

108 Romany Rd. $685,000

821 Cahaba Rd. $780,000

544 Culpepper Rd. $784,000

2004 Shadybrook Ln. $849,900

1893 Blairmore Rd. $915,000

306 Garden Rd. $975,000

604 Autumn Ln. $1,025,000

790 Chinoe Rd. $1,100,015

3144 Warrenwood Wynd $1,160,000

3609 Barrow Wood Ln. $1,363,000

883 Edgewater Dr. $1,375,000

2132 Island Dr. $1,436,688

1853 Fielden Dr. $2,175,000

1421 Lakewood Dr. $2,550,000

40503

151 Suburban Ct. $379,000

1981 Favell Ct. $415,000

265 Albany Rd. $745,000

40508

633 Sayre Ave. $512,500

40513

1193 Lacy Ln. $390,600

1177 Lacy Ln. $419,000

2149 Sovereign Ln. $435,000

2044 Bamboo Dr. $455,000

3316 Lyon Dr. $483,500

3366 Ridgecane Rd. $650,000

2186 Cave Hill Ln. $662,000

3261 Sebastian Ln. $668,500

2616 Lyter Ct. $750,000

1301 Mumford Ln. $890,000

40514

2417 Vale Dr. $490,000

1457 Corona Dr. $504,000

1445 Corona Dr. $508,000

1300 Copper Creek Dr. $515,000

1445 Copper Run Blvd. $595,000

4736 Scenicview Rd. $645,000

40515

975 Fairhaven Dr. $327,000

4300 Calais Pl. $510,000

944 Rockbridge Rd. $520,000

4504 Thornbridge Ln. $530,000

4304 Calais Pl. $534,500

4432 River Ridge Rd. $595,000

4192 Watertrace Dr. $700,000  

Biggest Mover

1421 Lakewood Dr. $2,550, 000