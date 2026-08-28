Pete's Properties - September 2026

Biggest Mover: 1884 Honey Spring Place $1,978,848
Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more info on these properties or others, please visit www.fayettepva.com.
40502
226 Owsley Ave. $120,000
392 Bassett Ave. $180,000
388 Bassett Ave. $226,000
378 Lincoln Ave. $300,000
1112 Pepperhill Ci.r $370,000
3401 Heritage Pl. $439,000
2932 Eastbrook Ct. $567,500
148 Lincoln Ave. $583,000
1232 Tishoff Dr. $620,000
140 Louisiana Ave. $680,000
365 Henry Clay Blvd. $690,000
109 Irvine Rd. $700,000
1566 Tates Creek Rd. $719,900
809 Raven Rd. $745,000
944 Turkey Foot Rd. $800,000
742 Kirkland Dr. $850,000
897 Turkey Foot Rd. $857,500
293 S. Ashland Ave. $885,000
828 Cahaba Rd. $890,000
313 Irvine Rd. $925,000
3516 Castlegate Wynd $965,000
3337 Lansdowne Dr. $995,000
2348 The Woods Ln. $1,100,000
2380 The Woods Ln. $1,100,000
269 S. Hanover Ave. $1,200,000
325 Kingsway Dr. $1,305,000
1404 Meganwood Cir. $1,350,000
236 Clay Ave. $1,575,000
2005 Lakeside Dr. $1,655,000
1884 Honey Spring Pl. $1,971,848
40503
149 Suburban Ct. $225,000
3426 Clays Mill Rd. $372,500
3236 Saxon Dr. $445,000
2024 St. Stephens Green $572,000
201 Jesselin Dr. $599,000
40513
2625 Ashbrooke Dr. $330,000
2045 Glade Ln. $330,000
2181 Palomar Trace Dr. $519,000
3244 Sebastian Ln. $705,000
3252 Mantilla Dr. $725,000
1233 Raeford Ln. $934,000
40514
4809 Sorrell Way $370,000
2041 Huckleberry Cir. $390,000
4320 Southmoor Park $456,000
2301 Armature Ct. $639,000
40515
4501 Largo Ln. $415,000
476 Southpoint Dr. $435,000
836 Edgewood Dr. $435,000
4192 Bridgemont Ln. $460,000
504 Madison Point Dr. $460,000
4625 Windstar Way $462,000
4533 Largo Ln. $499,000
4325 Crescent Springs Ct. $505,000
4193 Bridgemont Ln. $564,900
1072 Crestfield Ln. $575,000
656 Emmett Creek Ln. $600,000
2168 Broadhead Pl. $825,000