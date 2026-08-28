Pete's Properties - September 2026

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Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more info on these properties or others, please visit www.fayettepva.com.

40502

226 Owsley Ave. $120,000

392 Bassett Ave. $180,000

388 Bassett Ave. $226,000

378 Lincoln Ave. $300,000

1112 Pepperhill Ci.r $370,000

3401 Heritage Pl. $439,000

2932 Eastbrook Ct. $567,500

148 Lincoln Ave. $583,000

1232 Tishoff Dr. $620,000

140 Louisiana Ave. $680,000

365 Henry Clay Blvd. $690,000

109 Irvine Rd. $700,000

1566 Tates Creek Rd. $719,900

809 Raven Rd. $745,000

944 Turkey Foot Rd. $800,000

742 Kirkland Dr. $850,000

897 Turkey Foot Rd. $857,500

293 S. Ashland Ave. $885,000

828 Cahaba Rd. $890,000

313 Irvine Rd. $925,000

3516 Castlegate Wynd $965,000

3337 Lansdowne Dr. $995,000

2348 The Woods Ln. $1,100,000

2380 The Woods Ln. $1,100,000

269 S. Hanover Ave. $1,200,000

325 Kingsway Dr. $1,305,000

1404 Meganwood Cir. $1,350,000

236 Clay Ave. $1,575,000

2005 Lakeside Dr. $1,655,000

1884 Honey Spring Pl. $1,971,848

40503

149 Suburban Ct. $225,000

3426 Clays Mill Rd. $372,500

3236 Saxon Dr. $445,000

2024 St. Stephens Green  $572,000

201 Jesselin Dr. $599,000

40513

2625 Ashbrooke Dr. $330,000

2045 Glade Ln. $330,000

2181 Palomar Trace Dr. $519,000

3244 Sebastian Ln. $705,000

3252 Mantilla Dr. $725,000

1233 Raeford Ln. $934,000

40514

4809 Sorrell Way $370,000

2041 Huckleberry Cir. $390,000

4320 Southmoor Park $456,000

2301 Armature Ct. $639,000

40515

4501 Largo Ln. $415,000

476 Southpoint Dr. $435,000

836 Edgewood Dr. $435,000

4192 Bridgemont Ln. $460,000

504 Madison Point Dr. $460,000

4625 Windstar Way $462,000

4533 Largo Ln. $499,000

4325 Crescent Springs Ct. $505,000

4193 Bridgemont Ln. $564,900

1072 Crestfield Ln. $575,000

656 Emmett Creek Ln. $600,000

2168 Broadhead Pl. $825,000