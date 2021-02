Pete's Properties: Top Selling Homes, January 2021

× Expand Biggest Mover: 1025 Turkey Foot Rd. sold for $1,385,000.

40502

1025 Turkey Foot Rd. $1,385,000

404 Culpepper Rd. $880,000

488 Seeley Dr. $799,000

493 Seeley Dr. $775,000

3109 Tates Creek Rd. $645,000

181 Kentucky Ave. $615,000

2137 Island Dr. $589,500

2152 Lakeside Dr. $569,900

192 Sherman Ave. $485,000

212 Sherman Ave. $482,500

293 S. Ashland Ave. $475,000

2010 Bixby Way $475,000

2938 Montavesta Rd. $449,000

348 Queensway Dr. $435,000

720 Cramer Ave. $417,500

160 Lincoln Ave. $417,500

665 Mt. Vernon Dr. $369,000

640 Cooper Dr. $345,000

3246 Pepperhill Rd. $315,000

3336 Nantucket Dr. $315,000

264 Sherman Ave. $289,000

163 Bassett Ave. $247,000

149 N. Ashland Ave. $232,500

436 Oldham Ave. $194,900

308 Given Ave. $182,500

308 Hanover Ct. $130,000

40503

3256 Marston Pl. $493,500

3149 Arrowhead Dr. $475,000

134 Barberry Ln. $420,000

337 Arcadia Park $407,750

332 Arcadia Park $391,250

224 Melbourne Way $329,000

102 Hiltonia Park $317,000

2021 St. Stephens Green $317,000

924 Palomino Ln. $305,000

520 Wellington Way $286,000

504 Retrac Rd. $285,000

3493 Aldershot Dr. $275,000

611 Halifax Dr. $258,000

3453 Aldershot Dr. $227,000

132 Penmoken Park $230,000

3097 Arrowhead Dr. $200,000

840 Tomahawk Trl. $168,000

201 Jesselin Dr. $100,000

40504

1420 Saddle Club Way $300,000

2429 Parterre Pl. $263,500

2356 Le Havre Rd. $162,000

2421 Seine Rd. $85,000

40513

2268 Savannah Ln. $980,000

3100 Chadbourn Ln. $600,000

1224 Kannapolis P.l $539,524

3073 Old Field Way $517,000

3276 Malone Dr. $495,000

3309 Lyon Dr. $435,000

4781 Firebrook Blvd. $420,000

4149 Palomar Blvd. $392,000

2077 F.t Harrods Dr. $365,000

3605 Robinhill Way $289,900

2145 Ft. Harrods Dr. $215,000

40514

4720 Matthew Ct. $387,000

2221 Dogwood Trace Blvd. $309,000

2465 English Station Dr. $210,000

40515

4873 Wyndhurst Rd. $585,000

2301 Elmspring Way $580,000

1016 Old Wood Ct. $388,000

2201 Broadhead Pl. $385,000

3605 Windfair Ln. $369,500

4569 Longbridge Ln. $368,000

485 Alderbrook Way $348,000

4636 Hickory Creek Dr. $318,500

4725 Carita Woods Way $318,000

709 Brookstone Ct. $315,000

1025 Turnberry Ln. $301,000

4136 Bridgemont Ln. $300,000

1116 Weldon Ct. $290,000

4459 Rose Dale Ct. $285,000

1124 Weldon Ct. $280,000

4473 Aligan Way $276,000

1115 Rockbridge Rd. $270,500

4529 Windstar Way $254,500

3916 Kenesaw Dr. $252,000

1156 Four Wynds Trl. $242,000

1201 Yorkshire Ct. $241,500

4425 Lancaster Ct. $230,000

4512 Graves Dr. $228,500

820 Lauderdale Dr. $217,000

3456 Featheridge Dr. $165,000

4512 Hartland Pkwy. $165,000