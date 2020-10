Pete's Properties: Top-Selling Homes, October 2020

BROUGHT TO YOU BY WILDCAT MOVING

× Expand BIGGEST MOVER: 2089 LAKESIDE PLACE $1,490,000

40502

2089 Lakeside Pl. $1,490,000

1648 Richmond Rd. $1,370,000

424 Adair Rd. $1,260,000

3540 Coltneck Ln. $859,000

1560 Tates Creek Rd. $725,000

309 Henry Clay Blvd. $640,000

1228 Indian Mound Rd. $630,000

209 Culpepper Rd. $589,000

340 Hart Rd. $575,000

402 Dudley Rd. $565,000

601 Raintree Rd. $495,000

704 Old Dobbin Rd. $472,500

102 Romany Rd. $465,000

1566 Tates Creek Rd. $460,000

1253 Tishoff Dr. $430,000

330 Dudley Rd. $428,000

693 Berry Ln. $425,000

778 Sherwood Dr. $423,000

778 Hildeen Dr. $420,000

2180 Taborlake Cir. $415,000

862 Rebecca Dr. $415,000

1105 Slashes Rd. $389,000

605 Chinoe Rd. $388,000

724 Malabu Dr. $387,500

907 Cramer Ave. $385,000

245 Irvine Rd. $379,600

2929 Tabor Oaks Ln. $375,000

744 Malabu Dr. $366,900

429 Henry Clay Blvd. $365,000

668 Providence Rd. $350,000

440 Marquis Ave. $330,000

434 Queensway Dr. $329,000

713 Cramer Ave. $325,000

736 Tremont Ave. $322,000

1008 Aurora Ave. $290,000

345 Ridgeway Rd. $276,262

812 Raven Rd. $225,500

305 Bassett Ave. $185,000

306 Richmond Ave. $170,000

347 Oldham Ave. $120,000

40503

3132 Blenheim Way $431,000

3156 Roxburg Dr. $395,000

323 Curtin Dr. $322,500

95 Shady Ln. $284,500

128 Wabash Dr. $280,000

3464 Clays Mill Rd. $270,950

3462 Birkenhead Dr. $240,500

660 Graviss Ct. $220,000

181 Rosemont Garden $112,000

40504

4177 John Alden Ln. $722,000

4017 John Alden Ln. $385,400

104 Calumet Ter. $172,000

1194 Caywood Dr. $100,000

40513

1324 Cordele Ln. $1,175,000

3208 Cashiers Ct. $855,000

3112 Chadbourn Ln. $730,000

3161 Hemingway Ln. $635,000

2181 Carolina Ln. $634,500

2105 Carolina Ln. $592,500

4880 Firebrook Blvd. $474,000

3433 Derby Landing Cir. $375,000

2149 Palomar Trace Dr. $350,000

2025 McNair Ct. $245,000

4901 Denmoor Ct. $212,000

40514

2442 Dogwood Trace Blvd. $435,000

4800 Dresden Way $310,000

2429 English Station Dr. $155,000

40515

4891 Faulkirk Ln. $650,000

2236 Broadhead Pl. $560,000

4513 Meadowbridge Ct. $419,000

944 Hammock Oak Ln. $410,000

2360 Woodfield Cir. $370,000

685 Rolling Creek Ln. $357,500

4152 Clearwater Way $344,000

4470 Rose Dale Ct. $340,000

656 Rolling Creek Ln. $340,000

5009 Summer Breeze Cir. $335,000

3625 Hartland Parkside Pl. $325,000

4700 Carita Woods Way $324,900

509 Ravenna Ln. $323,000

881 Calypso Breeze Dr. $322,000

2373 Hartland Parkside Dr. $310,000

4305 Watertrace Ct. $305,000

600 Springview Cir. $302,000

245 Southpoint Dr. $290,000

1100 Shagbark Ln. $289,500

4094 Elora Ln. $285,000

4201 Clearwater Way $280,000

4716 Ironbridge Dr. $275,000

905 Lauderdale Dr. $272,000

309 Angela Ct. $260,000

601 Springview Cir. $259,900

1220 Four Wynds Trl. $255,500

353 Southpoint Dr. $247,000

1176 Aldridge Way $245,000

4509 Arvice Ct. $245,000

521 Woodstream Ct. $240,000

4548 Cranbrook Ct. $200,000

4692 Hathway Dr. $182,000

4460 Hartland Pkwy. $178,900

1330 The Kings Ct. $161,000

1229 Rockbridge Rd. $120,000

For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.