Pete's Properties: Top Selling Homes, November 2020

× Expand BIGGEST MOVER: 775 HARBOR POINT. $2,025,000

40502

775 Harbor Pt. $2,025,000

866 Mcmeekin Pl. $1,300,000

340 Kingsway Dr. $885,000

1620 Fincastle Rd. $860,000

762 Chinoe Rd. $845,000

1012 Turkey Foot Rd. $835,000

3336 Overbrook Dr. $832,375

328 Holiday Rd. $760,000

353 Cassidy Ave. $699,000

983 Edgewater Dr. $688,000

645 Tally Rd. $675,000

2124 Woodmont Dr. $640,000

630 Tateswood Dr. $635,000

2117 Island Cv. $620,000

230 Desha Rd. $595,000

841 Sherwood Dr. $510,000

323 Queensway Dr. $475,000

641 Lakeshore Dr. $445,000

170 Bassett Ave. $435,000

491 Hart Rd. $430,000

3245 Pepperhill Rd. $429,900

993 Edgewater Dr. $425,000

758 Sherwood Dr. $423,000

777 Glendover Rd. $405,000

1360 Fontaine Rd. $397,000

429 Bristol Rd. $381,000

3117 Lamar Dr. $350,000

170 Cochran Rd. $330,000

733 Providence Rd. $325,000

2921 Montavesta Rd. $325,000

220 Owsley Ave. $321,000

1105 Pepperhill Cir. $315,000

1260 Tishoff Dr. $299,900

213 Preston Ave. $295,000

3301 Lansdowne Dr. $275,000

136 Owsley Ave. $270,000

612 Montclair Dr. $250,000

323 Owsley Ave. $207,500

231 Bassett Ave. $181,000

148 Sherman Ave. $165,000

365 Lincoln Ave. $135,000

40503

537 Arcadia Park $362,500

1928 Heather Way $330,000

99 Shady Ln. $328,000

325 Jesselin Dr. $290,000

285 Melbourne Way $284,000

2459 Heather Way $279,900

214 Lackawanna Rd. $274,000

118 Penmoken Park $259,900

137 Penmoken Park $259,900

257 Albany Rd. $173,000

117 Penmoken Park $100,000

40503

3460 Grasmere Dr. $390,000

1905 Westmeath Pl. $300,000

485 Cromwell Way $276,000

3284 Dorchester Pl. $250,000

3357 Boston Rd. $246,000

704 Wellington Way $237,500

583 Merrimac Dr. $231,000

3424 Stillwater Rd. $228,000

3364 Boston Rd. $215,000

528 Monticello Blvd. $208,000

3446 Brunswick Rd. $200,000

3443 Saybrook Rd. $195,000

837 Apache Trl. $176,000

636 Worcester Rd. $172,000

652 Cardiff Ln. $135,000

40504

1107Kelsey Dr. $175,000

40513

2192 Carolina Ln. $684,900

3204 Hemingway Ln. $678,000

2116 Rollingdale Rd. $625,000

2193 Roswell Dr. $610,000

2457 Olde Bridge Ln. $605,000

2457 Olde Bridge Ln. $605,000

1336 Mumford Ln. $459,000

3004 Merideth Cir. $455,000

1084 Chasewood Way $450,500

2257 Shannawood Dr. $435,000

4056 Palmetto Dr. $420,000

4305 Palmetto Ct. $385,000

2692 Ashbrooke Dr. $380,000

4185 Palmetto Dr. $380,000

4024 Santee Way $345,000

3453 Derby Landing Cir. $339,000

3391 Nevius Dr. $300,000

2040 Allegheny Way $298,000

2180 Allegheny Way $288,500

2120 Maura Trce. $282,500

2053 Glade Ln. $234,900

2049 Glade Ln. $228,000

2133 Maura Trce. $216,600

3559 Cave Hill Pl. $205,000

2552 Ashbrooke Dr. $205,000

40514

4793 Rhema Way $325,000

4801 Trillium Pl. $271,000

4828 Agape Dr. $227,500

2432 English Station Dr. $195,000

40515

2205 Poplar Grove Pl. $489,000

4416 Josiah Way $417,500

4188 Heartwood Rd. $394,500

4313 Contessa Ct. $377,000

4499 Tangle Hurst Ln. $367,000

477 Madison Point Dr. $356,000

4541 Longbridge Ln. $347,000

1068 Kiawah Pl. $302,000

904 Edgewood Ct. $296,000

3944 Kenesaw Dr. $290,500

4528 Largo Ln. $287,500

4100 Bridgemont Ln. $285,000

420 Lantana Park $284,900

504 Ridgewater Ct. $282,500

809 Lauderdale Dr. $275,000

809 Edgewood Dr. $263,000

4701 Cypress Creek Cir. $240,000

1182 Rockbridge Rd. $229,000

1036 Tanbark Rd. $206,000

4617 Hartland Pkwy. $189,000

4617 Hartland Pkwy. $189,000

1208 Berrywood Dr. $187,000