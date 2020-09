Pete's Properties: Top-Selling Homes - September, 2020

SPONSORED BY

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.

BIGGEST MOVER: 862 McMeekin Place $1,260,000

40502

862 McMeekin Pl. $1,260,000

325 Andover Dr. $1,000,000

2108 Bridgeport Dr. $900,000

233 Woodspoint Rd. $735,000

1310 Fincastle Rd. $729,000

819 Siesta Cv. $725,000

951 Cooper Dr. $660,000

125 Romany Rd. $650,000

1827 St Ives Cir. $650,000

1108 Fontaine Rd. $619,000

1398 Cochran Rd. $595,000

632 Raintree Rd. $591,000

1219 Providence Ln. $577,500

316 McDowell Rd. $558,000

1202 Lakewood Dr. $525,000

331 Ridgeway Rd. $489,900

178 Bassett Ave. $465,000

219 Chenault Rd. $450,000

953 Turkey Foot Rd. $450,000

226 Chenault Rd. $449,900

3018 Windermere Rd. $440,000

693 Berry Ln. $425,000

3508 Coltneck Ln. $420,000

990 Cooper Dr. $406,500

429 Holiday Rd. $405,000

610 E. High St. $396,000

1100 Pepperhill Cir, $390,000

921 Albany Cir. $360,000

378 Sherman Ave. $345,000

418 Henry Clay Blvd. $334,000

317 Melbourne Way$330,000

125 Victory Ave. $260,000

3401 Bellefonte Dr. $255,000

304 Owsley Ave. $236,000

433 Park Ave. $198,000

354 Oldham Ave. $189,000

356 Lincoln Ave. $172,000

353 Lincoln Ave. $160,000

221 Lincoln Ave. $143,000

239 Preston Ave. $80,000

40503

776 Longwood Rd. $445,000

2367 Heather Way $339,407

3444 Grasmere Dr. $339,000

3121 Comanche Trl. $310,000

195 Jesselin Dr. $305,000

1312 Confederate Ct. $300,000

143 Wabash Dr. $299,000

3295 Cornwall Dr. $290,000

285 Melbourne Way $259,000

3317 Tisdale Dr. $258,000

700 Monticello Blvd. $256,400

356 Albany Rd. $255,000

3409 Holwyn Rd. $247,500

356 Albany Rd. $245,000

3442 Tisdale Ct. $242,000

152 Rosemont Garden $240,000

3261 Tisdale Dr. $239,900

453 Wellington Gardens Dr. $225,000

3407 Winthrop Dr. $218,000

572 Vincent Way $217,500

605 Saginaw Ct. $215,000

110 Penmoken Park $210,000

3552 Boston Rd. $204,000

3446 Birkenhead Dr. $203,500

193 Rosemont Garden $195,500

161 Suburban Ct. $176,000

163 Penmoken Park $167,810

571 Monticello Blvd. $114,000

181Rosemont Garden $92,000

458 Potomac Dr. $70,000

40504

1444 Saddle Club Way $292,692

1248 Cherbourg Ct. $138,000

1131 Kelsey Dr. $120,500

40507

139 Ransom Ave. $312,000

40513

3201 Hemingway Ln. $650,000

1237 Birmingham Ln. $625,000

1265 Litchfield Ln. $589,000

4024 Peppertree Dr. $510,400

1080 Chasewood Way $505,000

913 Calhoun Cir. $490,000

2248 Shannawood Dr. $445,000

4720 Firebrook Blvd. $423,800

2604 Fireside Cir. $392,500

4184 Palmetto Dr. $386,780

3301 Pastern Ct. $380,000

2208 Mangrove Dr. $365,000

2216 Madrone Way $348,000

3920 Palomar Cove Ln. $345,000

2068 Allegheny Way $339,000

3916 Palomar Cove Ln. $337,500

2241 Valencia Dr. $304,900

4000 Palmetto Springs Way $295,000

2176 Allegheny Way $285,000

2133 Ft. Harrods Dr. $254,000

2280 Valencia Dr. $243,000

2509 Ashbrooke Dr. $235,000

3378 Mantilla Dr. $227,500

4909 Rockford Ct. $225,000

2141 Maura Trce. $223,000

40514

4817 Bud Ln. $440,000

4773 Rhema Way $383,000

2152 Ladera Ln. $357,500

1912 Melford Pl. $340,000

2358 Harrods Pointe Trce. $287,000

2363 Harrods Pointe Trce. $229,000

40515

4894 Faulkirk Ln. $950,000

3712 Winding Wood Pl. $535,000

2217 Woodburn Hall Rd. $450,000

2212 Cascade Way $430,000

905 Golden Bell Pl. $420,000

897 Fiddler Creek Way $408,000

2428 Brookshire Cir. $405,000

909 Firethorn Pl. $396,000

830 Charwood Dr. $395,000

708 Clayvis Ct. $385,075

2257 Camberling Dr. $384,900

5084 Middleton Pl. $380,000

1096 Stowbridge Ln. $380,000

704 Everest Ct. $350,000

4168 Bridgemont Ln. $349,000

4305 Palm Springs Pt. $347,500

4176 Watertrace Dr. $347,000

4005 Streamwater Pl. $346,000

4681 Collinswood Dr. $338,000

4309 Palm Springs Pt. $332,000

1005 Trevey Pt. $326,500

1042 Rockbridge Rd. $326,000

4189 Bridgemont Ln. $304,000

709 Rose Hurst Way $295,000

808 Forest Lake Dr. $284,900

3632 Hartland Parkside Pl. $275,000

932 Woodglen Ct. $272,500

524 Woodstream Ct. $271,500

729 Pinnacle Ct. $270,000

1150 Rockbridge Rd. $270,000

3608 Boxlea Way $267,000

791 Tyrus Ct. $265,000

552 Southpoint Dr. $255,500

934 Charwood Dr. $255,000

337 Whitfield Dr. $254,000

5016 Greenville Ter. $253,000

3921 Crosby Dr. $243,000

4544 Largo Ln. $237,000

4048 Kenesaw Dr. $234,900

4733 Cypress Creek Cir. $230,000

988 Tanbark Rd. $222,500

4625 Riverman Way $220,000

951 Charwood Dr. $218,000

945 Darda Ct. $195,600

4544 Prince Albert Way $195,000

946 Fairhaven Dr. $171,000

3405 Woodspring Dr. $162,000