Pete's Properties: Top Selling Homes, March 2021

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill.

× Expand Biggest Mover: 238 Henry Clay Blvd. $855,000

40502

238 Henry Clay Blvd. $855,000

320 Kingsway Dr. $845,000

704 Turf Ct. $772,500

1016 Richmond Rd. $653,000

432 Queensway Dr. $575,000

1301 Cooper Dr. $560,000

3005 Shirlee Dr. $525,000

416 Dudley Rd. $482,000

2993 Montavesta Rd. $467,000

329 Cochran Rd. $450,000

1404 Fontaine Rd. $440,000

3049 Windermere Rd. $430,000

504 Culpepper Rd. $413,500

401 Culpepper Rd. $362,000

369 Colony Blvd. $350,000

421 Cochran Rd. $346,500

3448 Simcoe Ct. $329,900

317 Malabu Pl. $310,000

335 Richmond Ave. $120,000

179 Old Park Ave. $100,000

40508

338 Woodland Ave. $205,000

40503

932 Bravington Way $450,000

660 Cindy Blair Way $435,000

3547 Juliann Cir. $310,000

937 Witthuhn Way $305,000

462 Osprey Cir. $241,000

620 Halifax Dr. $215,000

1413 Ritchie Ct. $201,000

649 Buckingham Ln. $200,000

575 Monticello Blvd. $190,000

142 Penmoken Park $188,700

3440 Clays Mill Rd. $180,000

624 Halifax Dr. $180,000

40513

2285 Chamblee Ln. $609,000

2240 Carolina Ln. $606,000

2280 Chamblee Ln. $565,000

3924 Palomar Cove Ln. $364,000

3001 Dunnston Ln. $340,000

2225 Valencia Dr. $218,000

40515

4682 Laurelwood Dr. $415,000

4725 Windstar Way $410,000

4173 Bridgemont Ln. $397,000

4329 Calais Pl. $386,000

4693 Carita Woods Way $330,000

3636 Glen Oak Way $325,000

2360 Hartland Parkside Dr. $284,000

4517 Pentlalla Pt. $276,000

724 Rose Hurst Way $275,000

932 Lauderdale Dr. $253,500

500 Whitewater Cir. $250,000

1232 Kenesaw Village Dr. $235,000

883 Fairhaven Dr. $203,000

3449 Featheridge Dr. $200,000

4621 Hartland Pkwy. $177,500

200 Jon Allen Ln. $174,900