Pete's Properties

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill.

For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.

× Expand Biggest Mover: 224 S. Ashland Ave. $2,330,000

40502

393 Bassett Ave. $269,000

244 Lincoln Ave. $275,000

330 Park Ave. $320,000

638 Central Ave. $325,000

119 Lincoln Ave. $350,000

381 Oldham Ave. $350,000

986 Edgewater Pl. $425,000

116 Victory Ave. $449,000

2916 Tabor Oaks Ln. $450,000

3293 Bellefonte Dr. $467,500

817 Sherwood Dr. $475,000

329 Malabu Pl. $478,500

301 Leawood Dr. $490,000

378 Sherman Ave. $500,670

426 Henry Clay Blvd. $520,000

3413 Pepperhill Rd. $550,000

327 Ridgeway Rd. $585,000

224 Owsley Ave. $615,000

911 Cramer Ave. $675,000

661 Cooper Dr. $720,000

731 Brookhill Dr. $820,000

1820 Richmond Rd. $821,893

662 Cooper Dr. $830,000

708 Beechmont Rd. $870,675

437 Adair Rd. $933,000

418 Chinoe Rd. $970,000

201 Romany Rd. $1,020,000

528 Chinoe Rd. $1,225,000

1551 Tates Creek Rd. $1,400,000

137 Eastover Dr. $1,600,000

100 Chinoe Rd. $2,049,000

224 S. Ashland Ave. $2,330,000

40503

133 Suburban Ct. $221,000

2466 Larkin Rd. $275,000

546 Arcadia Park $440,000

209 Arcadia Park $457,500

243 Glendover Rd. $477,500

700 Cromwell Way $550,000

40508

729 Hambrick Ave. $415,000

720 Bullock Pl. $700,000

40513

2249 Valencia Dr. $399,000

3347 Snaffle Rd. $465,000

3386 Snaffle Rd. $480,000

2673 Fireside Cir. $525,000

3013 Merideth Cir. $560,000

2012 Bamboo Dr. $701,000

4708 Firebrook Blvd. $720,000

3924 Peppertree Dr. $750,000

4237 Captains Ct. $774,000

3216 Hemingway Ln. $786,000

1225 Raeford Ln. $790,000

2105 Naples Ln. $799,000

40514

4220 Kensington Garden Ct. $265,000

3884 Pinecrest Way $308,300

4805 Agape Dr. $400,000

1804 Haverwood Park $455,000

40515

4799 Hartland Pkwy. $387,500

424 Southpoint Dr. $418,900

4112 Bridgemont Ln. $435,000

4633 Longbridge Ln. $450,000

576 Alderbrook Way $480,000

4013 Brookwater Ct. $486,800

609 Deltino Ct. $560,000

605 Poplar Springs Ln. $580,000

2116 Shelton Rd. $1,725,000