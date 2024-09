Pete's Properties

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill.

For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.

× Expand Biggest Mover: 3521 Castlegate Wynd $1,285,000

40502

307 Richmond Ave. $132,000

622 Orchard Ave. $210,000

2020 St. Michael Dr. $255,000

3412 Simcoe Ct. $290,000

301 Bassett Ave. $303,000

1309 Monroe Ave. $322,000

3403 Thistleton Dr. $360,000

369 Park Ave. $375,000

3407 Thistleton Dr. $390,000

1956 Blairmore Rd. $400,000

661 Berry Ln. $423,500

808 Sunset Dr. $425,000

734 Tremont Ave. $439,000

313 Preston Ave. $450,000

1120 Fontaine Rd. $479,000

3117 Lamar Dr. $485,000

223 Owsley Ave. $510,000

321 Cassidy Ave. $555,000

3402 Fleetwood Dr. $600,000

3406 Gingertree Cir. $600,000

236 Clay Ave. $601,000

420 Holiday Rd. $615,000

2949 Tabor Oaks Ln. $685,000

2177 Lakeside Dr. $707,000

7 Lansdowne Estates $765,000

373 Colony Blvd. $775,000

1214 Richmond Rd. $789,000

1201 Glen Crest $850,000

625 Galaxie Dr. $875,000

612 Autumn Ln. $895,000

3421 Nantucket Dr. $900,000

2015 Hart Rd. $929,500

929 Wishbone Cir. $985,000

215 Henry Clay Blvd. $1,100,000

1220 Eldemere Rd. $1,200,000

3521 Castlegate Wynd $1,285,000

40503

317 Blueberry Rd. $375,000

804 Quarter Horse Ct. $410,000

900 Quarter Horse Ct. $438,000

533 Arcadia Park $462,500

209 Albany Rd. $525,000

112 Edgemoor Dr. $548,000

813 Quarter Horse Ct. $520,000

3269 Blenheim Way $570,000

266 Albany Rd. $660,000

40513

2128 Maura Trce. $172,500

2000 Bamboo Dr. $353,000

2229 Barnwell Ln. $560,000

3513 Mcnair Way $647,000

2293 Savannah Ln. $750,000

1241 Litchfield Ln. $785,000

3053 Old Field Way $815,000

2217 Savannah Ln. $885,000

1304 Mumford Ln. $906,000

1409 Brianna Ct. $950,000

4872 Waterside Dr. $1,096,000

40514

1272 Kennecott Way $286,000

2009 Clemens Ct. $300,000

4312 Clemens Dr. $335,000

4528 Clubhouse Dr. $510,000

40515

593 Southpoint Dr. $340,000

875 Jairus Dr. $353,700

729 Emmett Creek Ln. $390,000

4725 Carita Woods Way $401,900

697 Emmett Creek Ln. $439,000

993 Rockbridge Rd. $445,000

4509 Largo Ln. $460,000

4624 Longbridge Ln. $485,000

908 Calypso Breeze Dr. $485,000

4712 Forest View Ct. $503,000

1098 Woodsong Way $515,000

4401 Breakwater Ct. $600,000

2204 Woodburn Hall Rd. $610,000