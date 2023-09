Pete's Properties

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.

× Expand BIGGEST MOVER: 2665 TATES CREEK ROAD $1,590,000

40502

310 Preston Ave. $158,000

316 Lincoln Ave. $194,000

298 Owsley Ave. $242,500

800 Sunset Dr. $280,000

133 Owsley Ave. $305,000

853 Rebecca Dr. $411,000

108 Victory Ave. $460,000

3352 Hunter Rd. $479,000

713 Cooper Dr. $517,500

361 Lincoln Ave. $590,000

3354 Lansdowne Dr. $600,000

3509 Cheddington Ln. $600,000

644 Montclair Dr. $615,000

415 Kingswood $650,000

804 Brookhill Dr. $775,000

237 Woodspoint Rd. $899,900

1185 Taborlake Dr. $937,500

3153 Warrenwood Wynd $1,100,000

3120 Warrenwood Wynd $1,500,000

2665 Tates Creek Rd. $1,590,000

40503

2404 Larkin Rd. $275,000

475 Osprey Cir. $285,000

2016 Carol Ln. $291,000

2012 Mountjoy Pl. $320,000

484 Cromwell Way $330,000

179 Edgemoor Dr. $335,000

2459 Heather Way $345,000

179 Edgemoor Dr. $375,000

249 Melbourne Way $390,000

509 Wellington Gardens Dr. $392,000

201 Jesselin Dr. $430,000

783 Longwood Rd. $490,000

40504

1190 Kilrush Dr. $175,000

4193 John Alden Ln. $875,000

40513

3374 Snaffle Rd. $250,000

2100 Allegheny Way $385,000

3359 Nevius Dr. $400,000

2113 Mangrove Dr. $410,000

2045 Parasol Dr. $415,000

2501 Maryaustill Ct. $475,000

2205 Inglewood Cir. $500,000

1053 Chasewood Way $525,000

4105 Cimarron Ct. $525,000

4172 Palmetto Dr. $530,000

4849 Firebrook Blvd. $602,500

2412 Olde Bridge Ln. $660,000

2604 Mccaw Ct. $750,000

40514

4232 Clemens Dr. $355,000

4704 Trace Ct .$550,000

2489 Dogwood Trace Blvd. $597,500

40515

3405 Featheridge Dr. $210,000

465 Amberley Dr. $262,500

4628 Fieldmoor Dr. $280,000

1120 Aldridge Way $355,000

4545 Saron Dr. $360,000

172 Bittersweet Way $372,250

4405 Waterlily Cv. $375,000

4808 Wesley Ct. $395,000

3621 Hartland Parkside Pl. $420,000

1060 Stowbridge Ln. $429,000

4329 Calais Pl. $490,000

512 Meadowcrest Park $580,000

4173 Watertrace Dr. $616,000