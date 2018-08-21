Top-Selling Properties - July 2018

Top-Selling Lexington Properties - July 2018
Highest priced residential property transactions for each Lexington zip code taking place between June 30-July 31, 2018. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more info on these and other local properties, visit www.fayettepva.com.
"Biggest Mover" - 2705 Tates Creek Road
40502
2705 TATES CREEK RD. $1,725,000
1897 HART RD. $1,425,000
1543 LAKEWOOD VIEW CT. $845,000
325 KINGSWAY DR. $795,000
3608 HIDDEN POND RD. $772,500
40503
767 BRAVINGTON WAY $455,000
3186 BURNHAM CT. $421,000
2049 REBEL RD. $389,000
721 CROMWELL WAY $372,500
212 MELBOURNE WAY $355,000
40504
1248 CAPE COD CIR. $470,000
1465 SADDLE CLUB WAY $335,000
2056 FALLON RD. $270,000
1720 BUCKNER CT. $245,000
1825 HEADLEY GREEN $242,000
40505
1929 GENERAL WARFIELD WAY $532,000
2151 PATCHEN LAKE LN. $376,400
1606 CANTRILL DR. $230,000
1641 GAYLE DR. $225,000
919 IDLEWILD CT. $215,000
40507
499 E HIGH ST. STE. 406 $365,000
510 W. SHORT ST. UNIT 101 $363,500
350 E. SHORT ST. UNIT 408 $275,000
499 E. HIGH ST. STE. 405 $265,000
350 E. SHORT ST. UNIT 209 $250,000
40508
468 W. THIRD ST. $684,000
724 FRANKLIN AVE. $460,000
621 SAYRE AVE. $450,000
624 SAYRE AVE. $425,000
512 MARYLAND AVE. UNIT 101 $353,177
40509
2548 CAYMAN HEIGHTS $1,545,695
4005 REAL QUIET LN. $934,750
2421 ROSSINI PL. 600,000
2339 CORONEO LN. $599,000
1821 BAHAMA RD. $545,000
40511
2600 RUSSELL CAVE RD. $450,000
1675 SNOW GOOSE CIR. $330,000
1630 WILD TURKEY CT. $320,000
175 ASH RAPIDS $311,810
125 BLUE HERON PL. $305,000
40513
2120 PALOMAR TRACE DR. $700,000
3109 CHADBOURN LN. $640,000
3109 HEMINGWAY LN. $630,000
4045-40 PEPPERTREE DR. $505,000
1004 CHASEWOODWAY $485,000
40514
1392 GLENVIEW DR. $425,000
1408 GLENVIEW DR. $411,600
2301 ARMATURE CT. $410,500
4544 CLUBHOUSE DR. $380,000
4776 RHEMA WAY $380,000
40515
291 S CLEVELAND RD. $604,900
2357 OLD HICKORY LN. $535,000
4108 KENTUCKY RIVER PKWY $475,000
3859 WENTWORTH PL. $405,000
593 ALDERBROOK WAY $402,000
40516
2229 PREAKNESS CT. $179,999
200 ELLIS PARK $161,000
321 SANTA ANITA CT. $63,500
2798 COLUMBUS LN. $44,500
2794 COLUMBUS LN. $38,500
40517
400 REDDING RD. UNIT 12 $360,000
1280 CENTRE PKWY $225,000
3679 WALDEN DR. $218,000
1317 OX HILL DR. $216,000
1292 MAYWOOD PARK $200,000