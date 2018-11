Top-Selling Properties: September 2018

× Expand 366 S. Mill Street sold for $1,315,000 in September

We've outlined the top five highest-priced residential property transactions for each Lexington zip code, taking place during the month of September. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more info on these and other local properties, visit www.fayettepva.com.

40502

312 CLINTON RD. $720,000

1824 ST. IVES CIR. $600,000

625 TALLY RD. $515,000

329 SYCAMORE RD. $507,500

818 CHINOE RD. $475,000

40503

280 WINN WAY $234,000

2421 LARKIN RD. $219,900

2302 MAPLEWOOD DR. $218,000

688 HALIFAX DR. $215,000

3509 MAIDSTONE CT. $210,000

40504

914 MASON HEADLEY RD. $215,000

2104 WINTERBERRY DR. $178,000

1032 CAMELLIA DR. $177,000

2160 JASMINE DR. $167,000

1903 PORT ROYAL CT. $166,500

40505

2181 PATCHEN LAKE LN. $428,000

1531 GAIDRY RD. $204,000

1120 LIBERTY RD. $183,000

929 IDLEWILD CR. $172,900

1405 N. LIMESTONE $166,000

40507

121 N. MARTIN LUTHER KING BLVD. $425,000

40508

366 S. MILL ST. $1,315,000

707 BULLOCK PL. $620,000

361 WOODLAND AVE. $330,000

724 W. SHORT ST. $250,000

355 S. BROADWAY UNIT #201 $235,000

40509

2327 CORONEO LN. $721,745

2433 ROSSINI PL. $490,000

2416 GEPPA CT. $484,000

1209 SHERBORNE PL. $475,000

1325 WAKEHURST CT. $455,000

40511

2499 CARNEGIE LN. $815,000

1372 SUGAR MAPLE LN. $452,900

2912 MAJESTIC VIEW WALK $305,000

2167 CARNATION DR. $298,883

2840 BELLE HAVEN PL. $275,000

40513

1304 CONYERS CT. $550,000

4056 PEPPERTREE DR. $490,000

1616 KENSINGTON WAY $440,000

2217 SHANNAWOOD DR. $430,000

3459 SNAFFLE RD. $387,000

40514

2133 LADERA LN. $330,000

1301 CORONA DR. $325,500

712 MILL RIDGE RD. $275,000

4361 CLEMENS DR. $270,000

1381 COPPER CREEK DR. $247,000

40515

254 MANITOBA LN. $367,359

480 MANITOBA LN. $345,000

4205 VICTORIA WAY $303,551

4032 KENESAW DR. $265,000

1100 ALDRIDGE WAY $263,000

40516

224 FAIRGROUNDS DR. $149,900

2129 BELMONT DR. $83,500

334 TURFWAY DR. $80,000

40517

3324 CARRIAGE LN. $212,000

328 PURDUE PL. $212,000

3404 SPENDTHRIFT CT. $196,000

3458 ELMENDORF CIR. $195,000

3455 SPENDTHRIFT WAY $180,000