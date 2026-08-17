Burn The Mic Poetry Open Mic featuring Mya Sophia
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Carnegie Center for Literacy & Learning 251 W. Second St. , Lexington, Kentucky 40507
Burn The Mic Poetry Open Mic featuring Mya Sophia
Join us for the September installment of our Burn The Mic poetry open mic series with featured poet Mya Sophia
Hosted by Claudia Love Mair
6 PM signups
6:30-7:30 Open Mic
Wednesday September 23
https://carnegiecenterlex.org/event/burn-the-mic-september/
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Carnegie Center for Literacy & Learning
251 W Second St Lexington 40507
info@carnegiecenterlex.org
859-254-4175
Info
Carnegie Center for Literacy & Learning 251 W. Second St. , Lexington, Kentucky 40507
LITERARY