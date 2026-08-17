Burn The Mic Poetry Open Mic featuring Mya Sophia

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Carnegie Center for Literacy & Learning 251 W. Second St. , Lexington, Kentucky 40507

Burn The Mic Poetry Open Mic featuring Mya Sophia

Join us for the September installment of our Burn The Mic poetry open mic series with featured poet Mya Sophia

Hosted by Claudia Love Mair

6 PM signups

6:30-7:30 Open Mic

Wednesday September 23

https://carnegiecenterlex.org/event/burn-the-mic-september/

https://www.facebook.com/share/1EBwRZ88x7/

Carnegie Center for Literacy & Learning

251 W Second St Lexington 40507

info@carnegiecenterlex.org

859-254-4175

Info

Carnegie Center for Literacy & Learning 251 W. Second St. , Lexington, Kentucky 40507
LITERARY
8592544175
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