Under The Harvest Moon featuring Mardi Love
-
MoonDance Ampitheatre at Midnight Pass 1152 Monarch Street, Lexington, Kentucky 40513
Bring a blanket, picnic basket and your friends and join us outdoors Under The Harvest Moon for an evening of live music and extraordinary dance performances from many exquisite regional Bellydance companies, Shuling Fister Studios, March Madness Marching Band, Haiti Creafo Dance Company, SuperKate , Rakadu Dance Theatre, Anaya Belly Dance, Troupe Dagaz and the unforgettable Mardi Love!
Info
unknown
MoonDance Ampitheatre at Midnight Pass 1152 Monarch Street, Lexington, Kentucky 40513
DANCE, MUSIC, THEATER & PERFORMANCE