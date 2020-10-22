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International Feeders' Cup
International Feeders' Cup 2020
October 28 - November 7, 2020 experience the international creativity of over 30 local restaurants as they provide a culinary salute to the 16 countries that have competed in the Breeders' Cup. From America to Australia, from Ireland to Japan - you can choose to visit the culinary experience of your choice all week!
Participating Restaurants & Featured Countries
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AQUA SUSHI | JAPAN3347 Tates Creek Road, Lexington, Kentucky 40502Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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2
AZUR | PERU3070 Lakecrest Circle, Lexington, Kentucky 40513Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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BAZAAR | JAPAN102 West Vine Street, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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BOURBON N' TOULOUSE | PERU829 Euclid, Lexington, Kentucky 40502Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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BROOMWAGON | USA800 North Limestone, Lexington, Kentucky 40505Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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COLES 735 MAIN | ARGENTINA735 E. Main Street, Lexington, Kentucky 40502Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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CORTO LIMA | BRAZIL101 West Short Street, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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COUNTY CLUB | CANADA555 Jefferson Street, Lexington, Kentucky 40508Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND1210 Manchester Street, Lexington, Kentucky 40504Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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DUDLEY’S ON SHORT | PERU259 West Short Street, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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ELIXIR | NEW ZEALAND249 West Short Street, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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FAVOR | ARGENTINA574 North Limestone, Lexington, Kentucky 40508Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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GRAZE | SOUTH AFRICA111 Woodland Avenue, Lexington, Kentucky 40504Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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HOLLY HILL INN | FRANCE426 North Winter Street, City of Midway, Kentucky 40347Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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HONEYWOOD | JAPAN110 Summit at Fritz Farm Suite 140, Lexington, Kentucky 40517Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN101 West Vine Street, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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KISMET AT THE BURL | JAPAN369 Thompson Road, Lexington, Kentucky 40508Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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MARTINE’S | FRANCE400 East Third Street, Lexington, Kentucky 40508Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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MIDDLE FORK | ARGENTINA1224 Manchester Street, Lexington, Kentucky 40504Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE510 South Winter Street, City of Midway, Kentucky 40347Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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OSCAR DIGGS | GERMANY155 North Limestone, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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PALMERS FRESH GRILL | USA161 Lexington Green Circle, Lexington, Kentucky 40503Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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PASTA GARAGE | VENEZUELA962 Delaware Avenue, Lexington, Kentucky 40505Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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PORTOFINO | ENGLAND249 East Main Street, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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SCHOOL SUSHI | JAPAN163 West Short Street, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU501 West Sixth Street, Lexington, Kentucky 40508Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL219 North Limestone, Lexington, Kentucky 40507Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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TACHIBANA | JAPAN785 Newtown Court, Lexington, Kentucky 40511Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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WALLACE STATION | UAE3854 Old Frankfort Pike, Versailles, Kentucky 40383Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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WINDY CORNER | IRELAND4595 Bryan Station Road, Lexington, Kentucky 40516Aqua Sushi - JAPAN AZUR | PERU BAZAAR | JAPAN BOURBON N' TOULOUSE | PERU BROOMWAGON | USA COLES 735 MAIN | ARGENTINA COUNTY CLUB | CANADA CORTO LIMA | BRAZIL CRANK & BOOM | GERMANY & IRELAND DUDLEY’S ON SHORT | PERU ELIXIR | NEW ZEALAND EPPING’S ON EASTSIDE | ENGLAND FAVOR | ARGENTINA GRAZE | SOUTH AFRICA HOLLY HILL INN | FRANCE HONEYWOOD | JAPAN JEFF RUBY’S STEAKHOUSE | JAPAN KISMET AT THE BURL | JAPAN MARTINE’S | FRANCE MIDDLE FORK | ARGENTINA MIDWAY BAKERY & CAFÉ | GERMANY & UAE OSCAR DIGGS | GERMANY PALMERS FRESH GRILL | USA PASTA GARAGE | VENEZUELA PORTOFINO | ENGLAND THE SAGE RABBIT | PERU SCHOOL SUSHI | JAPAN SMITHTOWN SEAFOOD | BRAZIL, ARGENTINA & PERU SORELLA GELATERIA | INTERNATIONAL TACHIBANA | JAPAN WALLACE STATION | UAE WINDY CORNER | IRELAND ZIM’S AND THIRSTY FOX | AUSTRALIA
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