Pete's Properties - December 2025

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill.

For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.

40502

2013 St. Christopher Dr. $195,000

260 Lincoln Ave. $230,000

1011 Fontaine Rd. $500,000

2937 Montavesta Rd. $545,000

16 Richmond Ave. $555,000

561 Albany Rd. $675,000

427 Dudley Rd. $690,000

1554 Tates Creek Rd. $725,000

424 Ridgeway Rd. $752,000

429 Ridgeway Rd. $860,000

164 Idle Hour Dr. $880,000

512 Chinoe Rd. $1,045,000

905 Lakewood Dr. $1,050,000

341 Kingsway Dr. $1,138,000

2005 Lakeside Dr. $1,475,000

310 Holiday Rd. $1,700,000

1775 Mooreland Dr. $1,954,750

40503

3470 Clays Mill Rd. $127,450 

242 Tahoma Rd. $520,000

337 Arcadia Park $575,000

306 Blueberry Rd. $600,000

1980 Blackhorse Ln. $625,000

40513

3640 Cottage Cir. $305,000

3624 Cottage Cir. $327,500

2108 Sovereign Ln. $460,000

2204 Madrone Way $501,000

2105 Mangrove Dr. $512,500

2212 Madrone Way $525,000

2605 Clubside Ct. $565,000

4291 Captains Ct. $712,000

2209 Barnwell Ln. $720,000

4845 Firebrook Blvd. $735,000

1313 Cordele Ln. $1,330,000

40514

2499 Harrods Pointe Trce. $285,000

1453 Copper Run Blvd. $485,000

1340 Copper Creek Dr. $495,000

2156 Tracery Oaks Dr. $610,000

40515

4748 Windstar Way $416,200

4013 Brookwater Ct. $595,000

2204 Woodburn Hall Rd. $730,000  

