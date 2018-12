Most Expensive Houses Sold: November 2018

× Expand 2920 Bobwhite Trail sold for $1,600,000

We've outlined the top five highest-priced residential property transactions for each Lexington zip code, taking place during the month of November. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more info on these and other local properties, visit www.fayettepva.com.

40502

1904 LAKES EDGE DR. $1,200,000

1933 LAKES EDGE DR. $1,160,000

1712 FAIRWAY DR. $755,000

527 LAKETOWER DR. UNIT 105 $755,000

1924 BLAIRMORE RD. $695,000

40503

671 LONGWOOD RD. $305,000

3156 CHELSEA DR. $295,000

3565 BOSTON RD. $269,900

2013 SUMMERHAYES CT. $265,000

214 LACKAWANNA RD. $259,000

40504

1252 STANDISH WAY $485,000

1021 MAYWICH DR. $182,000

826 CHERYL LN. $174,900

1782 BEACON HILL RD. $173,500

1650 TAZEWELL DR. $172,215

40505

559 CRICKLEWOOD DR. $200,000

601 DARTMOOR DR. $159,000

516 WANSTEAD WAY $139,000

1728 GLENEAGLES DR. $131,500

296 RADCLIFFE RD. $117,000

40507

541 W. SHORT ST. UNIT 37 $275,000

40508

512 MARYLAND AVE. UNIT 110 $368,940

480 SKAIN ST. UNIT 101 $230,000

480 SKAIN ST. UNIT 102 $230,000

864 W. HIGH ST. $112,000

417 SMITH ST. $107,000

40509

2920 BOBWHITE TRL. $1,600,000

2149 ANTIGUA DR. $530,000

2141 RUTLEDGE AVE. $432,000

2604 LUCCA PL. $420,000

3557 BLACKWELL PL. $384,674

40511

2345 CRAVAT PASS $350,124

2914 PEAKS MILL DR. $247,745

2775 OUR TIBBS TRL. $235,000

1310 RUSSELL SPRINGS DR. $234,150

509 LUCILLE DR. $226,000

40513

2244 BARNWELL LN. $490,000

3236 SEBASTIAN LN. $430,000

3516 LYON DR. $380,000

2080 ALLEGHENY WAY $278,000

2176 ALLEGHENY WAY $268,000

40514

4748 SCENIC VIEW RD. $370,000

749 WYNDHAM HILLS DR. $352,187

4321 PENSHURST SQ. $339,000

2412 ARMATURE CT. $330,750

2366 HARRODS POINTE TRCE. $300,000

40515

2105 LEAFLAND PL. $500,000

445 WESTON PARK $453,000

2293 ABBEYWOOD RD. $450,000

4244 MOONCOIN WAY $385,000

4213 VICTORIA WAY $373,000

40517

395 REDDING RD. UNIT 16 $292,000

1003 GAINESWAY DR. $270,000

1038 GAINESWAY DR. $265,000

316 CHIPPENDALE CIR. $233,000

709 SHERARD CIR. $220,000