Most Expensive Houses Sold: December 2018

895 McMeekin Place sold for $1,145,000 in December 2018
We’ve outline the highest-priced residential transactions for each Lexington zip code, taking place during the month of December 2018. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more information on these and other local properties, visit www.fayettepva.com
40502
895 MCMEEKIN PL. $1,145,000
1847 LAKEWOOD DR. $675,000
2019 HART RD. $479,000
228 QUEENSWAY DR. $435,000
2925 EASTBROOK CT. $415,000
40503
3180 BLENHEIM WAY $460,000
3221 MARSTON PL. $336,250
2477 EASTWAY DR. $312,500
103 SOUTHPORT DR. $268,500
123 WABASH DR. $250,000
40504
1368 SADDLE CLUB WAY $434,900
1721 HATTERAS DR. $227,000
808 SUMMERVILLE DR. $207,520
1917 SEVEN PINES DR. $205,000
1828 DARIEN DR. $195,000
40505
1743 WOODLARK AVE. $240,000
1505 RALEIGH CT. $172,500
1704 CANTRILL DR. $155,200
662 WARRINGTON DR. $142,900
664 LOMBARDY DR. $142,000
40507
441 W. SECOND ST. UNIT 140 $84,000
40508
245 RAND AVE. $331,000
666 HEADLEY AVE. $315,000
310 HAMPTON CT. UNIT 1 $310,000
600 ELSMERE PARK $291,000
480 SKAIN ST. UNIT 204 $215,000
40509
3805 STILL MEADOW LN. $500,000
4100 TRADITION WAY $425,000
2130 BAHAMA RD. $405,000
3593 TRANQUILITY PT. $370,813
2292 SUNNINGDALE DR. $368,000
40510
3580 GLOUCESTER DR. $348,700
3781 SALISBURY DR. $337,500
40511
1623 BLUE GROUSE CIR. $370,000
2300 CRAVAT PASS $276,893
712 NEWTOWN SPRINGS DR. $232,000
2596 MABLE LN. $228,043
2760 BURNT MILL RD. $226,000
40513
2524 SUNGALE CT. $452,500
3941 PEPPERTREE DR. $422,000
3350 MANTILLA DR. $342,000
3386 SNAFFLE RD. $285,000
3475 LYON DR. UNIT 51 $255,000
40514
745 SUNNY SLOPE TRCE. $375,000
2052 TWAIN RIDGE DR. $310,000
4716 BUD LN. $306,450
2449 LA CROSS CT. $300,200
2405 SCENIC CT. $280,000
40515
2301 ELMSPRING WAY $415,000
4834 WYNDHURST RD. $397,500
2208 CASCADE WAY $385,000
1064 CRESTFIELD LN. $332,000
3621 TIMBERWOOD LN. $300,000
40516
3056 MUIR STATION RD. $625,000
3706 N. CLEVELAND RD. $325,000
2224 PREAKNESS CT. $165,000
149 STRAWBERRY FIELDS RD. $164,500
216 FAIRGROUNDS DR. $148,000
40517
3260 CARRIAGE LN. $225,000
1401 YOSEMITE CIR. $215,000
3300 MORHAN WAY $207,500
1312 TANFORAN DR. $200,000
3705 KATIE CT. $184,000