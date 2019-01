Most Expensive Houses Sold: December 2018

× Expand 895 McMeekin Place sold for $1,145,000 in December 2018

We’ve outline the highest-priced residential transactions for each Lexington zip code, taking place during the month of December 2018. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more information on these and other local properties, visit www.fayettepva.com

40502

895 MCMEEKIN PL. $1,145,000

1847 LAKEWOOD DR. $675,000

2019 HART RD. $479,000

228 QUEENSWAY DR. $435,000

2925 EASTBROOK CT. $415,000

40503

3180 BLENHEIM WAY $460,000

3221 MARSTON PL. $336,250

2477 EASTWAY DR. $312,500

103 SOUTHPORT DR. $268,500

123 WABASH DR. $250,000

40504

1368 SADDLE CLUB WAY $434,900

1721 HATTERAS DR. $227,000

808 SUMMERVILLE DR. $207,520

1917 SEVEN PINES DR. $205,000

1828 DARIEN DR. $195,000

40505

1743 WOODLARK AVE. $240,000

1505 RALEIGH CT. $172,500

1704 CANTRILL DR. $155,200

662 WARRINGTON DR. $142,900

664 LOMBARDY DR. $142,000

40507

441 W. SECOND ST. UNIT 140 $84,000

40508

245 RAND AVE. $331,000

666 HEADLEY AVE. $315,000

310 HAMPTON CT. UNIT 1 $310,000

600 ELSMERE PARK $291,000

480 SKAIN ST. UNIT 204 $215,000

40509

3805 STILL MEADOW LN. $500,000

4100 TRADITION WAY $425,000

2130 BAHAMA RD. $405,000

3593 TRANQUILITY PT. $370,813

2292 SUNNINGDALE DR. $368,000

40510

3580 GLOUCESTER DR. $348,700

3781 SALISBURY DR. $337,500

40511

1623 BLUE GROUSE CIR. $370,000

2300 CRAVAT PASS $276,893

712 NEWTOWN SPRINGS DR. $232,000

2596 MABLE LN. $228,043

2760 BURNT MILL RD. $226,000

40513

2524 SUNGALE CT. $452,500

3941 PEPPERTREE DR. $422,000

3350 MANTILLA DR. $342,000

3386 SNAFFLE RD. $285,000

3475 LYON DR. UNIT 51 $255,000

40514

745 SUNNY SLOPE TRCE. $375,000

2052 TWAIN RIDGE DR. $310,000

4716 BUD LN. $306,450

2449 LA CROSS CT. $300,200

2405 SCENIC CT. $280,000

40515

2301 ELMSPRING WAY $415,000

4834 WYNDHURST RD. $397,500

2208 CASCADE WAY $385,000

1064 CRESTFIELD LN. $332,000

3621 TIMBERWOOD LN. $300,000

40516

3056 MUIR STATION RD. $625,000

3706 N. CLEVELAND RD. $325,000

2224 PREAKNESS CT. $165,000

149 STRAWBERRY FIELDS RD. $164,500

216 FAIRGROUNDS DR. $148,000

40517

3260 CARRIAGE LN. $225,000

1401 YOSEMITE CIR. $215,000

3300 MORHAN WAY $207,500

1312 TANFORAN DR. $200,000

3705 KATIE CT. $184,000