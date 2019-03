Most Expensive Houses Sold: January 2019

× Expand 2562 Jacks Creek Pike sold for $880,000 in January

We’ve outline the top five highest-priced residential transactions for each Lexington zip code, taking place during the month of January. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more information on these and other local properties, visit www.fayettepva.com

40502

2132 WOODMONT DR. $785,000

1207 SUMMIT DR. $710,000

2060 BRIDGEPORT DR. $675,000

164 WOODLAND AVE. $572,500

1320 COOPER DR. $550,000

40503

569 PASADENA DR. $470,000

3367 WINTHROP DR. $230,000

219 LACKAWANNA RD. $230,000

2314 MAPLEWOOD DR. $175,000

258 CLEARVIEW DR. $173,000

40504

1861 PARKERS MILL RD. $462,000

1420 PINE MEADOW RD. $280,000

1796 HEADLEY GREEN $245,000

2005 WILLIAMSBURG RD. $235,000

1705 ALBEMARLE RD. $218,000

40505

627 CRICKLEWOOD DR. $166,000

513 COLLIER CT. $162,500

520 SHAFTSBURY RD. $157,400

1812 BLUE RIDGE DR. $151,059

1609 LIBERTY RD. $130,000

40507

499 E. HIGH ST. STE. 407 $360,000

345 W. VINE ST. UNIT 2107 $190,000

121 N. MARTIN LUTHER KING BLVD. UNIT 201 $185,000

350 E. SHORT ST. UNIT 207 $175,000

345 W. VINE ST. UNIT 1905 $130,000

40508

645 W. SHORT ST. $650,000

442 N. LIMESTONE $490,000

627 COLUMBIA AVE. $341,000

622 COLUMBIA AVE. $215,000

214 E. SIXTH ST. $165,000

40509

2644 LUCCA PL. $600,000

2809 FIRENZE PARK $537,550

2417 ROSSINI PL. $520,000

4000 LOCHMERE CT. $443,500

3658 STOLEN HORSE TRCE. $414,832

40511

2356 CALENDULA RD. $336,490

2351 CALENDULA RD. $314,239

605 ESTRELLA DR. $292,000

2613 CORONADO RIDGE $281,000

2762 SULLIVANS TRVE. $265,000

40513

2213 GUILDFORD LN. $720,000

4053 PEPPERTREE DR. $482,000

4845 FIREBROOK BLVD. $460,000

2141 MANGROVE DR. $357,000

3366 MANTILLA DR. $300,000

40514

4670 ROSETTE WAY $389,430

4313 SOUTHMOOR PARK $304,375

2408 VALE DR. $260,000

3913 WYNDHAM RIDGE $246,000

3921 FORSYTHE DR. $240,000

40515

2562 JACKS CREEK PIKE $880,000

193 ELLERSLIE PARK BLVD. $467,000

4504 LIVINGSTON LN. $407,000

2253 ABBEYWOOD RD. $389,000

420 SPENCER PARK $337,000

40516

2156 SANTA ANITA DR. $59,251

40517

3262 PIMLICO PKWY. $189,000

1333 CANONERO DR. $183,000

3304 AZTEC CIR. $182,000

3831 DICKSONIA DR. $179,000

461 WHISPERING HILLS DR. $178,000