Top-Selling Properties: August 2018

We've outlined the top five highest-priced residential property transactions for each Lexington zip code, taking place between June 30-July 31, 2018. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more info on these and other local properties, visit www.fayettepva.com.

40502

269 S HANOVER AVE. $842,000

1434 LAKEWOOD DR. $755,000

205 CLINTON RD. $689,000

341 KINGSWAY DR. $635,000

649 TALLY RD. $625,000

40503

3304 GRASMERE DR. $517,000

336 HOLLYHILL DR. $425,000

3473 KEITHSHIRE WAY $420,000

640 BETH LN. $385,000

3209 TUDOR DR. $365,000

40504

1691 WILLIAMSBURG RD. $355,000

1133 LANE ALLEN RD. $314,000

898 DELLA DR. $252,000

1945 VICKSBURG RD. $215,000

1849 TRAVELLER RD. $200,000

40505

1712 WYATT PKWY $190,000

1725 HAWTHORNE LN. $184,000

2382 ALLEN DR. $175,000

139 BURNETT AVE. $175,000

1708 WYATT PKWY $167,500

40507

499 E. HIGH ST. STE. 403 $359,900

350 E. SHORT ST. UNIT 415 $235,000

515 W. MAIN ST. UNIT 202 $178,000

40508

643 W. SHORT ST. $610,000

154 FOREST AVE. $585,000

460 N. BROADWAY $420,000

426 N. LIMESTONE $379,000

517 PLUNKETT ST. $340,000

40509

2520 PASCOLI PL. $650,000

2941 BLACKFORD PKWY $620,000

2479 PASCOLI PL. $529,000

3732 HORSEMINT TRL. $500,000

3661 CAYMAN LN. $470,000

40511

2918 PEAKS MILL DR. $317,284

2334 CRAVAT PASS $290,025

2701 KEARNEY CREEK LN. $278,514

1073 WATSON CT. $248,500

2717 KEARNEY CREEK LN. $245,400

40513

3204 CASHIERS CT. $675,000

3773 PARKERS MILL RD. $600,000

2280 CHAMBLEE LN. $550,000

3364 LYON DR. $545,000

2165 ROSWELL DR. $540,000

40514

4757 AGAPE DR. $370,000

4205 DESDEMONA WAY $353,000

621 RIVERWOOD LN. $320,000

4341 CLEMENS DR. $295,000

1420 COPPER GLEN DR. $293,500

40515

2137 ROTHBURY RD. $610,000

881 GOLDEN BELL PL. $485,000

2316 OLD KEENE PL. $442,000

2245 ABBEYWOOD RD. $416,000

3883 WENTWORTH PL. $415,000

40516

5000 BUGGY LN. $680,000

1350 HUME RD. $329,000

217 PREAKNESS DR. $155,000

40517

1030 ELMENDORF DR. $295,000

252 CHIPPENDALE CIR. $285,000

501 GROVE LN. $277,000

3468 FLINTRIDGE DR. $243,000

395 REDDING RD. UNIT 30 $239,900