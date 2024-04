Pete's Properties - April 2024

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.

× Expand BIGGEST MOVER: 345 DUDLEY RD. $1,100,000

40502

301 Leawood Dr. $285,000

929 Cramer Ave. $289,900

301 Melbourne Way $395,750

3033 Montavesta Rd. $415,000

3420 Simcoe Ct. $420,000

1113 Taborlake Dr. $435,000

365 Henry Clay Blvd. $602,000

300 Cassidy Ave. $699,900

1429 Lakewood Dr. $715,000

3344 Overbrook Dr. $775,000

361 Melbourne Way $775,000

824 Melrose Ave. $805,000

2105 Hart Ct. $876,137

413 Lakeshore Dr. $880,000

1348 Cooper Dr. $912,500

345 Dudley Rd. $1,100,000

40503

3033 Arrowhead Dr. $210,000

423 Monticello Blvd. $222,000

423 Monticello Blvd. $248,000

571 Monticello Blvd. $250,000

121 Wabash Dr. $269,900

320 Albany Rd. $399,900

3265 Drayton Pl. $380,000

210 Glendover Rd. $502,500

40504

1174 Caywood Dr. $209,900

40513

4860 Keene Rd. $350,000

2084 Allegheny Way $400,000

3310 Snaffle Rd. $500,000

40514

4224 Southmoor Park $325,000

4784 Rhema Way $447,500

2257 Dogwood Trace Blvd. $520,000

40515

1205 Yorkshire Ct. $225,000

4513 Dothan Dr. $279,000

3949 Crosby Dr. $295,000

116 Hidden Woods Ct. $315,900

336 Angela Ct. $370,000

4472 Aligan Way $370,000

3745 Kenesaw Dr. $535,000