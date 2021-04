Pete's Properties: Top Selling Homes, April 2021

× Expand BIGGEST MOVER: 420 RIDGEWAY RD. | $750,000

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more information on any of these properties, or others, visit www.fayettepva.com.

40502

420 Ridgeway Rd. $750,000

621 Lakeshore Dr. $728,000

656 Raintree Rd. $660,000

1176 Taborlake Dr. $410,000

812 Raven Rd. $370,000

3422 Brookhaven Dr. $370,000

744 Mt. Vernon Dr. $320,000

3110 Lamar Dr. $310,000

704 Berry Ln. $307,000

40503

820 Wellington Way $533,703

908 Witthuhn Way $370,000

3315 Cornwall Dr. $254,000

3572 Boston Rd. $245,000

3405 Tisdale Dr. $235,000

3417 Holwyn Rd. $165,000

40504

1235 Bordeaux Dr. $165,000

1375 Bordeaux Dr. $120,000

40513

1273 Litchfield Ln. $593,000

3048 Old Field Way $570,000

2141 Mangrove Dr. $399,000

1193 Crossmann Ct. $326,900

3532 Robinhill Way $251,000

2560 Ashbrooke Dr. $155,300

40515

4820 Hempstead Dr $385,000

4309 Brookridge Dr $380,000

425 Lantana Park $342,000

4409 Riverside Ct. $340,000

1120 Four Wynds Trl. $275,000

4561 Prince Albert Way $230,000

3468 Woodspring Dr. $200,000

4794 Moss Creek Dr. $165,000

3412 Kenesaw Dr. $155,400

1348 Hartland Woods Way $150,000

4500 Shady Springs Ct. $136,000