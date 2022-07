Pete's Properties: Top Selling Homes - July 2022

× Expand BIGGEST MOVER: 479 WOODLAKE WAY $2,250,000

40502

321 Preston Ave. $123,500

728 Aurora Ave. $261,000

925 Aurora Ave. $275,000

313 Given Ave. $305,000

220 Leawood Dr. $320,000

256 Preston Ave. $349,900

1893 Blairmore Rd. $350,000

152 Sherman Ave. $360,000

157 Lincoln Ave. $410,000

2940 Tabor Oaks Ln. $410,150

3409 Pinas Bay Dr. $500,500

629 Teak Wood Dr. $525,000

1209 Trumpeter Row $539,000

221 Catalpa Rd. $540,000

1093 Chinoe Rd. $552,500

721 Providence Rd. $625,000

440 Ridgeway Rd. $631,000

227 Queensway Dr. $750,000

641 Tally Rd. $875,000

335 Cassidy Ave. $900,000

190 Eastover Dr. $903,000

2140 Woodmont Dr. $991,400

2121 Lakeside Dr. $1,000,000

300 Garden Rd. $1,200,000

850 McMeekin Pl. $1,620,000

1656 Richmond Rd. $1,625,000

3208 Hobcaw Ln. $2,200,000

479 Woodlake Way $2,250,000

40503

3491 Brunswick Rd. $180,000

3112 Chatham Dr. $241,000

909 Bravington Way $260,000

3453 Boston Rd. $269,000

512 Hadlow St. $271,600

119 Penmoken Park $275,000

3417 Boston Rd. $279,000

3464 Clays Mill Rd. $290,000

2020 Summerhayes Ct. $299,000

208 Lackawanna Rd. $327,500

568 Merrimac Dr. $335,000

3156 Arrowhead Dr. $346,000

1892 Ft. Harrods Dr. $366,000

218 Glendover Rd. $685,000

40513

2133 Ft. Harrods Dr. $320,000

3346 Mantilla Dr. $431,000

2201 Carrington Ct. $495,000

2204 Lovell Ct. $530,000

2224 Barnwell Ln. $605,000

1313 Jekyll Dr. $655,000

4137 Amberwood Ct. $775,000

2100 Sedalia Ln. $895,000

40514

2065 Twain Ridge Dr. $360,000

40515

1204 Yorkshire Ct. $182,000

1313 Hartland Woods Way $210,000

2308 Hartland Parkside Dr. $235,000

728 Vermillion Peak Pass $255,000

4508 Saron Dr. $255,000

728 Vermillion Peak Pass $267,000

902 Fairhaven Dr.$269,900

497 Amberley Dr. $289,900

1072 Stowbridge Ln. $300,000

4600 Fitzroy Ct. $300,000

1232 Four Wynds Trl. $312,737

4413 Lancaster Ct. $319,000

4637 Riverman Way $321,500

1135 Rockbridge Rd. $336,500

4609 Forest Lake Cir. $340,000

405 Largo Cir. $357,500

4025 Kenesaw Dr. $360,000

4293 Saron Dr. $365,000

4844 Clifford Cir. $365,000

1053 Stowbridge Ln. $370,000

805 Springwater Cir. $382,000

5065 Magnolia Gardens Pl. $390,000

4669 Windstar Way $400,000

4624 Longbridge Ln. $419,000

4525 Windstar Way $435,000

4609 Longbridge Ln. $449,500

1025 Stowbridge Ln. $475,000

1005 Firethorn Pl. $515,000

4324 Crescent Springs Ct. $520,000

4788 Pleasant Grove Rd. $526,500

2121 Broadhead Pl. $620,000

2216 Woodburn Hall Rd. $675,000

5060 Ivybridge Dr. $685,000

4585 Windstar Way $695,000