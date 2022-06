Pete's Properties: Top Selling Homes

× Expand BIGGEST MOVER: 467 WOODLAKE WAY $1,362,500

Recent residential home sales in our magazine's distribution area, provided by the Fayette County PVA, as published in the June 2022 issue of Chevy Chaser and Southsider Magazines.

40502

340 Lincoln Ave. $60,000

138 Sherman Ave. $266,500

150 Bassett Ave. $270,000

913 Aurora Ave. $315,000

452 Park Ave. $315,000

278 Malabu Ct. $347,500

2933 Tabor Oaks Ln. $350,000

3452 Belvoir Dr. $370,000

290 Malabu Dr. $372,000

798 Glendover Ct. $403,000

816 Tremont Ave. $449,000

3125 Montavesta Rd. $476,000

425 Queensway Dr. $490,000

3321 Bellefonte Dr. $553,000

2015 Edgewater Ct. $555,000

10 Richmond Ave. $559,000

325 Cassidy Ave. $560,000

2059 Von List Way $560,000

117 N. Ashland Ave. $610,000

219 Catalpa Rd. $625,000

1421 Richmond Rd. $635,000

2100 Hunters Wood Ln. $662,500

1210 Lakewood Dr. $675,000

317 Hart Rd. $735,000

156 Kentucky Ave. $735,000

1836 Blairmore Ct. $857,500

335 Cassidy Ave. $895,000

949 Wishbone Cir. $935,000

612 Tally Rd. $1,025,000

467 Woodlake Way $1,362,500

40503

3414 Tisdale Dr. $154,000

658 Monticello Blvd. $195,000

110 Arcadia Park $217,000

3125 Chelsea Dr. $288,725

417 Boston Ct. $300,000

2447 Heather Way $306,000

520 Wellington Way $320,000

3653 Gladman Way $335,000

900 Palomino Ln. $349,900

737 Wellington Way $350,000

904 Palomino Ln. $369,500

362 Curtin Dr. $421,000

605 Arcadia Park $441,000

305 Greenbriar Rd. $505,000

841 Meadowbrook Dr. $550,000

40504

2366 Le Havre Rd. $150,000

1268 Standish Way $325,000

40513

3652 Cottage Cir. $210,000

2040 Glade Ln. $243,000

2045 Glade Ln. $270,000

2160 Maura Trce. $290,000

4744 Inman Dr. $395,000

2152 Sallee Dr. $418,000

2200 Burrus Dr. $450,000

2837 Ashbrooke Dr. $520,000

3021 Old Field Way $600,100

2173 Mangrove Dr. $750,000

1200 Litchfield Ln. $755,000

2276 Savannah Ln.. $790,000

40514

4804 Mandarin Pl. $301,000

4265 Clemens Dr. $315,000

4744 Scenicview Rd. $344,000

2366 Harrods Pointe Trce. $366,000

2044 Twain Ridge Dr. $480,500

2441 La Cross Ct. $516,000

40515

4825 Hartland Woods Ct. $151,500

1208 Four Wynds Trl. $227,500

4660 Hartland Pkwy $250,000

473 Whitfield Dr. $285,000

4549 Cranbrook Ct. $290,000

4545 Cranbrook Ct. $307,000

975 Forest Lake Dr. $323,000

4716 Boca Ln. $340,000

901 Cherrywood Dr. $343,000

3960 Kenesaw Dr. $365,000

2368 Hartland Parkside Dr. $385,000

1078 Rockbridge Rd. $390,000

4833 Coral Creek Cir. $395,000

2465 Woodfield Cir. $407,000

3004 Ashley Oaks Dr. $425,000

529 Alderbrook Way $430,000

4682 Ironbridge Dr. $430,000

3016 Ashley Oaks Dr. $465,000

620 Rolling Creek Ln. $475,000

656 Emmett Creek Ln. $503,767

2217 Vinewood Rd. $626,000

2228 Woodburn Hall Rd. $650,000

2128 Leafland Pl. $667,500