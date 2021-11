Pete's Properties: Top Selling Homes, November 2021

× Expand BIGGEST MOVER: 1707 CLAY'S SPRING LANE | $3,200,000

40502

442 Oldham Ave. $140,000

302 Owsley Ave. $155,500

116 N. Hanover Ave. $250,000

3437 Overbrook Fountain $260,000

226 Preston Ave. $270,000

707 Sunset Dr. $285,000

808 Hildeen Dr. $307,500

305 Colony Blvd. $316,000

2916 Tabor Oaks Ln. $345,000

825 Aurora Ave. $354,500

415 Chinoe Rd. $365,000

1364 Fontaine Rd. $385,000

1101 Chinoe Rd. $395,000

247 Bassett Ave. $399,000

310 Cassidy Ave. $400,000

413 Kingswood. $412,500

720 Albany Rd. $425,000

1105 Slashes Rd. $470,500

661 Cooper Dr. $505,000

319 Ridgeway Rd. $525,000

3557 Coltneck Ln. $525,000

1202 Fontaine Rd. $545,000

424 Holiday Rd. $550,000

1014 Slashes Rd. $600,000

824 Melrose Ave. $625,000

342 Irvine Rd. $748,500

790 Chinoe Rd. $755,000

2113 Bridgeport Dr. $800,000

3689 Barrow Wood Ln. $1,275,000

1352 Cooper Dr. $1,500,000

1707 Clays Spring Ln. $3,200,000

40503

3116 Hyde Park Dr. $65,000

192 Rosemont Garden $140,910

653 Beth Ln. $200,000

645 Monticello Blvd. $200,000

821 Tomahawk Trl. $240,000

3028 Lappin Ln. $290,000

2068 Blackhorse Ln. $337,500

500 Retrac Rd. $352,000

2025 St. Stephens Green $362,250

2020 Blackhorse Ln. $375,000

126 Shady Ln. $450,000

1851 Bellefonte Dr. $525,000

121 Johnston Blvd. $562,450

800 Turtle Cir. $599,900

40504

1261 Colonial Dr. $660,000

40513

2137 Ft. Harrods Dr. $275,000

2020 Bamboo Dr. $285,000

2060 Allegheny Way $360,000

2665 Ashbrooke Dr. $375,000

3327 Ridgecane Rd. $450,000

2612 Fairview Ct. $485,900

4221 Palmetto Dr. $500,000

2108 Palmbrooke Ct. $525,000

3244 Sebastian Ln.$530,000

3252 Ridgecane Rd. $587,900

2193 Savannah Ln. $700,000

2209 Guilford Ln. $1,010,000

40514

2005 Hannibal Ct. $262,500

2037 Huckleberry Cir. $276,000

2454 Dogwood Trace Blvd. $436,000

40515

1324 Hartland Woods Way $168,000

3791 Kenesaw Dr. $191,000

4529 Hartland Pkwy. $205,000

1217 Berrywood Dr. $225,000

1132 Four Wynds Trl. $235,500

308 Atwood Dr. $240,000

1212 Aldridge Way $260,000

4400 Hartland Pkwy. $275,000

336 Atwood Dr. $277,500

927 Charwood Dr. $290,000

905 Woodglen Ct. $290,000

4454 Rose Glade Cir. $299,000

4728 Spring Creek Dr. $300,000

172 Bittersweet Way $300,000

725 Emmett Creek Ln. $320,000

4017 Kenesaw Dr. $322,000

464 Alderbrook Way $332,000

912 Seneca Park $342,000

4744 Windstar Way $345,000

4100 Springwater Dr. $362,500

4689 Windstar Way $370,000

1132 Shagbark Ln. $370,000

337 Meadowcrest Park $374,900

1068 Kiawah Pl. $375,000

1058 Forest Lake Dr. $400,000

4409 Whitfield Cir. $435,500

4572 Windstar Way $445,000

4521 Biltmore Pl. $452,000

944 Hammock Oak Ln. $500,000

2204 Abbeywood Rd. $510,000

2536 Abbeywood Pl .$525,000

3601 Afton Pl. $560,000

5028 Castle Lawn Pl. $567,000

2332 Old Hickory Ln. $662,000

5024 Castle Lawn Pl. $780,000