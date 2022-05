Pete's Properties: Top Selling Homes – May 2022

40502

224 Bassett Ave. $275,000

3453 Belvoir Dr. $350,000

515 Marquis Ave. $365,000

733 Malabu Dr. $375,000

25 Richmond Ave. $380,000

1111 Slashes Rd. $415,000

49 Mentelle Park $420,000

716 Cramer Ave. $430,000

2941 Tabor Oaks Ln. $450,000

668 Providence Rd. $459,000

614 Kastle Rd. $465,000

304 Leawood Dr. $502,500

426 Kingswood $555,000

415 Kingswood $614,058

1212 Glen Crest $614,900

701 Burkshire Dr. $710,000

1364 Cooper Dr. $740,000

217 Woodspoint Rd. $775,000

2034 Hart Rd. $775,000

1130 Fontaine Rd. $775,000

2333 The Woods Ln. $852,500

1211 Lakewood Dr. $925,000

40503

204 E. Lowry Ln. $225,000

409 Boston Ct. $235,000

3445 Wallingford Ct. $250,000

648 Cardiff Ln. $270,500

3466 Fraserdale Ct. $300,000

162 Wabash Dr. $310,000

3322 Tisdale Dr. $315,000

3281 Keithshire Way $325,000

617 Vincent Way $330,000

3252 Drayton Pl. $350,000

649 Buckingham Ln. $365,000

2065 Blackhorse Ln. $395,000

2435 Heather Way $400,000

40504

1175 Alexandria Dr. $150,000

1264 Devonport Dr. $329,900

1389 Saddle Club Way $547,000

40513

3550 Cave Hill Pl. $215,500

3342 Snaffle Rd. $259,000

2568 Ashbrooke Dr. $275,600

2276 Stone Garden Ln. $306,000

2145 Mangrove Dr. $375,000

2104 Sovereign Ln. $390,000

2184 Allegheny Way $430,000

4236 Palmetto Dr. $437,000

4725 Firebrook Blvd. $494,116

3386 Nevius Dr. $495,000

4304 Palmetto Ct. $526,377

2308 Shannawood Dr. $635,000

4701 Waterside Ct. $675,000

2112 Carolina Ln. $850,000

40514

4805 Sorrell Way $259,000

40515

902 Fairhaven Dr. $110,000

902 Fairhaven Dr. $135,000

1136 Four Wynds Trl. $143,352

3444 Woodspring Dr. $192,000

975 Fairhaven Dr. $243,000

4537 Prince Albert Way $250,000

4400 Riverside Ct. $255,000

4416 Hartland Pkwy. $279,500

4416 Hartland Pkwy. $279,500

385 Atwood Dr. $280,000

918 Jairus Dr. $300,500

4617 Fieldmoor Dr. $315,000

4841 Clifford Cir. $330,000

5021 Magnolia Gardens Pl. $335,000

784 Vermillion Peak Pass $360,000

473 Amberley Dr. $364,900

4057 Clearwater Way $369,999

3968 Kenesaw Dr. $399,000

241 Bittersweet Way $410,000

4313 Crescent Springs Ct. $489,900

4838 Hartland Pkwy. $505,000

977 Firethorn Pl. $511,000