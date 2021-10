Pete's Properties: Top Selling Homes, October 2021

× Expand BIGGEST MOVER: 320 HOLIDAY RD. | $1,500,000

40502

221 Owsley Ave. $135,000

248 Preston Ave. $147,500

370 Preston Ave. $150,000

344 Sherman Ave. $162,000

150 Bassett Ave. $208,000

542 Euclid Ave. $240,000

335 Richmond Ave. $243,000

263 Bassett Ave. $249,000

221 Lincoln Ave. $250,000

150 Bassett Ave. $250,000

3413 Overbrook Fountain $260,000

360 Oldham Ave. $290,000

726 Tremont Ave. $290,000

124 Owsley Ave. $311,000

19 Richmond Ave. $325,000

633 Beaumont Ave. $329,000

428 Henry Clay Blvd.$330,000

418 Chinoe Rd. $331,000

106 Owsley Ave. $351,000

681 Mt. Vernon Dr. $357,500

305 Given Ave. $369,900

817 Cramer Ave. $371,000

1246 Kastle Rd. $380,000

999 Edgewater Dr. $415,000

228 Bassett Ave. $435,000

209 Sherman Ave. $455,000

440 Kingswood $464,900

227 Owsley Ave. $465,000

648 Teak Wood Dr. $470,000

404 Lakeshore Dr. $490,000

170 Cochran Rd. $490,000

408 Hart Rd. $510,000

3337 Lansdowne Dr. $510,000

3142 Montavesta Rd. $539,900

125 S. Ashland Ave. $595,000

2032 Shadybrook Ln. $600,000

330 Mcdowell Rd. $690,000

803 Overbrook Cir. $699,000

3 Lansdowne Estates $705,000

412 Ridgeway Rd. $732,500

2113 Hunters Wood Ln. $750,000

716 Lakeshore Dr. $750,000

1213 Indian Mound Rd. $750,000

1048 Fontaine Rd. $770,000

212 Chinoe Rd. $996,000

1900 Lakes Edge Dr. $1,225,000

320 Holiday Rd. $1,500,000

40503

3446 Wallingford Ct. $123,000

3446 Wallingford Ct. $148,500

3089 Arrowhead Dr. $160,000

128 Suburban Ct. $197,000

3405 Holwyn Rd. $215,000

1626 Nicholasville Rd. $250,000

752 Wellington Way $254,000

336 E. Lowry Ln. $257,500

3414 Wallingford Ct. $255,000

3305 Tisdale Dr. $265,000

212 Barberry Ln. $268,000

3394 Post Rd. $297,500

155 Goodrich Ave. $315,000

1973 Favell Ct. $342,000

1917 Bellefonte Dr. $344,000

809 Surrey Ln. $350,000

2406 Heather Way $360,000

609 Arcadia Park $378,200

167 Jesselin Dr. $410,000

3205 Wellington Ln. $426,500

2374 Randolph Ct. $430,000

1887 Ft. Harrods Dr. $506,000

123 Jesselin Dr. $529,900

806 Cindy Blair Way $550,000

40504

2501 Dressage Way $420,000

40508

158 Forest Ave. $375,000

604 Sayre Ave. $835,000

40513

2548 Ashbrooke Dr. $197,500

2056 Glade Ln. $210,000

2525 Ashbrooke Dr. $218,000

2528 Ashbrooke Dr. $235,000

2536 Ashbrooke Dr. $247,000

2593 Ashbrooke Dr. $249,900

3500 Westmont Cir. $385,000

2000 Mcnair Ct. $425,000

3209 Mantilla Dr. $510,000

2456 Olde Bridge Ln. $540,000

40514

2145 Ladera Ln. $400,000

2400 Dogwood Trace Blvd. $410,000

40515

4688 Hathway Dr. $170,000

3416 Featheridge Dr. $199,000

1600 Woodspring Ct. $209,770

220 Pindell Ct. $235,000

1357 Hartland Woods Way $238,000

812 Lauderdale Dr. $254,000

396 Atwood Dr. $255,000

389 Whitfield Dr. $260,000

4737 Pompano Ln. $262,500

1145 Aldridge Way $275,000

4600 Fieldmoor Dr. $285,000

332 Ashmoor Dr. $289,900

436 Southpoint Dr. $296,000

4104 Bridgemont Ln. $319,500

924 Calypso Breeze Dr. $326,000

3609 Timberwood Ln. $350,000

984 Fiddler Creek Way $380,000

553 Alderbrook Way $390,425

5036 Ivybridge Dr. $424,500

688 Poplar Springs Ln. $425,000

4688 Carita Woods Way $427,500

3761 Kenesaw Dr. $479,000

2212 Abbeywood Rd. $499,900