Pete's Properties

× Expand Bigger Mover: 637 The Curtilage $1,300,000

40502

341 Oldham Ave. $245,000

708 Tremont Ave. $375,000

207 Sherman Ave. $389,999

930 Aurora Ave. $405,000

321 Mcdowell Rd. $500,000

801 Cooper Dr. $570,000

3034 Breckenwood Dr. $695,000

627 Tateswood Dr. $740,000

1016 Richmond Rd. $810,000

928 Chinoe Rd. $849,900

245 Irvine Rd. $982,900

1310 Fincastle Rd. $995,000

1965 Hart Rd. $1,150,000

341 Kingsway Dr. $1,160,000

637 The Curtilage $1,300,000

40503

3509 Boston Rd. $268,000

641 Cindy Blair Way $310,000

135 Goodrich Ave. $360,000

3261 Marston Pl. $480,000

302 Glendover Rd. $482,000

1864 Wildwood Ave. $719,000

40504

1175 Kilrush Dr. $210,000

2428 La Rochelle Rd. $215,000

40513

3305 Lyon Dr. $210,000

3517 Hidden Cave Cir. $280,000

2105 Sovereign Ln. $465,000

2201 Carrington Ct. $560,000

4024 Palomar Blvd. $581,200

3204 Lyon Ct. $680,000

40514

2033 Langhorne Dr. $306,500

40515

975 Jairus Dr. $260,000

3797 Kenesaw Dr. $265,000

4044 Kenesaw Dr. $270,000

4709 Orlando Ct. $270,000

4709 Orlando Ct. $295,000

1136 Four Wynds Trl. $300,000

948 Lauderdale Dr. $325,000

356 Meadowcrest Park $335,000

4612 Saron Dr. $355,000

4844 Clifford Cir. $370,000

1116 Seville Ct. $400,000

713 Sorrento Ln. $419,000

4112 Rainwater Cir. $430,000

1137 Aldridge Way $435,000

3608 Glen Oak Way $436,000

4413 Riverside Ct. $510,000

2133 Broadhead Pl. $575,000

3625 Winding Wood Ln. $1,000,000

Recent arm’s length residential sales for this magazine’s distribution area. Information compiled by Fayette County Property Valuation Administrator David O’Neill. For more information on any of these properties, or others, please visit www.fayettepva.com.