Most Expensive Houses Sold: October 2018

We've outlined the top five highest-priced residential property transactions for each Lexington zip code, taking place during the month of October. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more info on these and other local properties, visit www.fayettepva.com.

40502

2048 BRIDGEPORT DR. $991,400

913 THE CURTILAGE $849,000

825 CHINOE RD. $735,000

1716 FAIRWAY DR. $732,000

161 CHENAULT RD. $675,000

40503

3225 WELLINGTON LN. $475,000

120 TAHOMA RD. $330,000

680 BETH LN. $285,000

2504 EASTWAY DR. $275,000

801 PALOMINO LN. $273,000

40504

2061 WILLIAMSBURG RD. $259,900

1937 PARKERS MILL RD. $245,000

1954 NATCHEZ TRL. $228,000

1904 SEVEN PINES DR. $207,000

1720 SHENANDOAH DR. $189,900

40507

121 N. MARTIN LUTHER KING BLVD, UNIT 406 $365,000

499 E. HIGH ST., STE. 405 $360,000

350 E. SHORT ST., UNIT 410 $280,000

1636 COURTNEY AVE. $222,000

1645 WYATT PKWY $215,000

40508

512 MARYLAND AVE., UNIT 113 $345,950

25 HAMPTON CT., UNIT 2 $284,000

583 W. SECOND ST. $148,000

200 WILTON AVE. $139,900

464 RACE ST. $135,000

40509

2723 MARINIQUE LN. $584,100

3664 HORSEMINT TRL. $535,000

2441 FRANKS WAY $525,000

3572 HORSEMINT TRL. $507,500

637 ANDOVER VILLAGE PL. $475,000

40511

2081 ADIOS CT. $320,000

2925 MAJESTIC VIEW WALK $312,500

2932 MAJESTIC VIEW WALK $312,500

792 HOLLYHOCK DR. $300,604

447 ESTRELLA DR. $293,033

40513

2216 SAVANNAH LN. $840,000

4732 FIREBROOK BLVD. $570,000

3200 MALONE DR. $547,000

1312 MOULTRIE CT. $510,000

2613 IDLEWOOD DR. $449,000

40514

4253 DESDEMONA WAY $379,900

1416 COPPER RUN BLVD. $370,000

733 MILL RIDGE RD. $332,900

4765 SCENICVIEW RD. $330,000

2416 ARMATURE CT. $315,151

40515

3968 TATTON PARK $695,000

2305 ELMSPRING WAY $485,750

463 WESTON PARK $479,900

2312 ELMSPRING WAY $455,000

3875 WENTWORTH PL. $452,000

40516

2901 MUIR STATION RD. $365,000

2008 FAIRGROUNDS CT. $97,600

40517

272 CHIPPENDALE CIR. $262,000

319 CHIPPENDALE CIR. $212,000

230 MEDLOCK RD. $195,010

3780 DICKSONIA DR. $188,000

1301 TANFORAN DR. $185,000