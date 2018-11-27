Most Expensive Houses Sold: October 2018

2048 Bridgeport Drive sold for $991,400
We've outlined the top five highest-priced residential property transactions for each Lexington zip code, taking place during the month of October. Data provided by the Fayette County Property Valuation administrator office. For more info on these and other local properties, visit www.fayettepva.com.
40502
2048 BRIDGEPORT DR. $991,400
913 THE CURTILAGE $849,000
825 CHINOE RD. $735,000
1716 FAIRWAY DR. $732,000
161 CHENAULT RD. $675,000
40503
3225 WELLINGTON LN. $475,000
120 TAHOMA RD. $330,000
680 BETH LN. $285,000
2504 EASTWAY DR. $275,000
801 PALOMINO LN. $273,000
40504
2061 WILLIAMSBURG RD. $259,900
1937 PARKERS MILL RD. $245,000
1954 NATCHEZ TRL. $228,000
1904 SEVEN PINES DR. $207,000
1720 SHENANDOAH DR. $189,900
40507
121 N. MARTIN LUTHER KING BLVD, UNIT 406 $365,000
499 E. HIGH ST., STE. 405 $360,000
350 E. SHORT ST., UNIT 410 $280,000
1636 COURTNEY AVE. $222,000
1645 WYATT PKWY $215,000
40508
512 MARYLAND AVE., UNIT 113 $345,950
25 HAMPTON CT., UNIT 2 $284,000
583 W. SECOND ST. $148,000
200 WILTON AVE. $139,900
464 RACE ST. $135,000
40509
2723 MARINIQUE LN. $584,100
3664 HORSEMINT TRL. $535,000
2441 FRANKS WAY $525,000
3572 HORSEMINT TRL. $507,500
637 ANDOVER VILLAGE PL. $475,000
40511
2081 ADIOS CT. $320,000
2925 MAJESTIC VIEW WALK $312,500
2932 MAJESTIC VIEW WALK $312,500
792 HOLLYHOCK DR. $300,604
447 ESTRELLA DR. $293,033
40513
2216 SAVANNAH LN. $840,000
4732 FIREBROOK BLVD. $570,000
3200 MALONE DR. $547,000
1312 MOULTRIE CT. $510,000
2613 IDLEWOOD DR. $449,000
40514
4253 DESDEMONA WAY $379,900
1416 COPPER RUN BLVD. $370,000
733 MILL RIDGE RD. $332,900
4765 SCENICVIEW RD. $330,000
2416 ARMATURE CT. $315,151
40515
3968 TATTON PARK $695,000
2305 ELMSPRING WAY $485,750
463 WESTON PARK $479,900
2312 ELMSPRING WAY $455,000
3875 WENTWORTH PL. $452,000
40516
2901 MUIR STATION RD. $365,000
2008 FAIRGROUNDS CT. $97,600
40517
272 CHIPPENDALE CIR. $262,000
319 CHIPPENDALE CIR. $212,000
230 MEDLOCK RD. $195,010
3780 DICKSONIA DR. $188,000
1301 TANFORAN DR. $185,000